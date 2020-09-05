سياسة
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السادسة عشرة من نوعها بتركيا.. أردوغان يفتتح مدينة "سليمان يالتشين" الطبية
قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بافتتاح مدينة "البروفيسور سليمان يالتشين" الطبية، في منطقة "كوز تبة" في الشطر الآسيوي من مدينة إسطنبول، وقال إن عدد المدن الطبية في عموم تركيا ارتفع إلى 16، وتمنى أن تحمل المدينة الطبية الخير لإسطنبول ولتركيا وشعبها.
السادسة عشرة من نوعها بتركيا.. أردوغان يفتتح مدينة "سليمان يالتشين" الطبية
قال الرئيس التركي إن المدينة الطبية الجديدة بسعة 758 سريراً مبيناً أنه سيجري بناء قسم ثانٍ فيها بسعة 352 سريراً / AA
5 سبتمبر 2020

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، مدينة "البروفيسور سليمان يالتشين" الطبية، في منطقة "كوز تبة" في الشطر الآسيوي من مدينة إسطنبول.

وفي كلمة له خلال مراسم الافتتاح، قال أردوغان: "مع افتتاح مدينة البروفيسور سليمان يالتشين الطبية اليوم في إسطنبول ارتفع عدد المدن الطبية في عموم تركيا إلى 16"، وتمنى أن تحمل المدينة الطبية الخير لإسطنبول ولتركيا وشعبها.

وأضاف: "رغم ازدياد أعداد الإصابة بكورونا ومرضى العناية المشددة مؤخراً، إلا أن نظامنا الصحي ما زال قوياً".

ولفت إلى أن مرحلة تفشي كورونا أظهرت بوضوح القفزات التي أحرزتها تركيا في المجال الصحي وغيره.

وأوضح الرئيس أردوغان أن المدينة بسعة 758 سريراً، مبيناً أنه سيجري بناء قسم ثانٍ فيها بسعة 352 سريراً.

وأشار إلى أن تركيا باشرت مكافحة فيروس كورونا عبر 4 آلاف مؤسسة علاجية بسعة 246 ألف سرير، منها 40 ألفاً للعناية المركزة، و1213 جهازاً للأشعة المقطعية، و كادر صحي مؤلف من مليون و100 ألف فرد.

وبيّن أن جميع المدن الطبية التي بُنيت مزودة بعوازل ضد الزلازل، وأنها ستقف ضد أي خطر قد تواجهه البلاد في المستقبل.

وأردف: "إضافة إلى ذلك، جرى وضع العديد من المؤسسات الصحية الأخرى بمدن وأقضية مختلفة في خدمة أمتنا".

وأعرب أردوغان عن أمله تحقيق نتيجة ملموسة من أعمال تطوير لقاح ضد كورونا، ولفت إلى أن العلم لم يتمكن بعد من إيجاد حل يوقف انتشار هذا الفيروس.

كما أبدى أسفه حيال عدم الالتزام بالتوصيات الصادرة للوقاية من الفيروس في عموم تركيا، ودعا إلى مراعاة التدابير ضمن هذا الإطار في أماكن الازدحام.

من جهة أ خرى، أشار إلى أن حكومته عازمة على بذل ما بوسعها لحماية وتعزيز روابط الوحدة والتكاتف والأخوة بين أفراد الشعب التركي.

وأضاف: "سنواصل العمل ليلاً ونهاراً من أجل ضمان وصول دولتنا إلى القوة التي تتوافق مع أهدافنا وأحلامنا في جميع المجالات"، وزاد: "عازمون على جعل تركيا واحدة من أكبر 10 دول في العالم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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