سياسة
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أردوغان: تركيا القوية مستعدة للتقاسم العادل لثروات المتوسط
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا مستعدة لجميع أشكال التقاسم العادل للثروات شرق المتوسط، وقال إن بلاده وشعبها مستعدان لأي سيناريو في شرق المتوسط. وأضاف "إما أن يفهموا بلغة السياسة والدبلوماسية، أو بالتجارب المريرة التي سيعيشونها في الميدان".
أردوغان: تركيا القوية مستعدة للتقاسم العادل لثروات المتوسط
أردوغان: سيدركون أن تركيا تملك القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية لتمزيق الخرائط والوثائق المجحفة التي تُفرض عليها / AA
5 سبتمبر 2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا القوية مستعدة لجميع أشكال التقاسم العادل للثروات شرق المتوسط.

جاء ذلك في كلمة له، السبت، خلال مشاركته في افتتاح مدينة البروفيسور سليمان يالتشين الطبية، في مدينة إسطنبول.

وأضاف أردوغان: "أكدنا دوماً استعداد تركيا لجميع أشكال التقاسم (للثروات شرق المتوسط) شرط أن يكون عادلاً".

وأردف: "سيدركون أن تركيا تملك القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية لتمزيق الخرائط والوثائق المجحفة التي تُفرض عليها".

وشدد على أن تركيا وشعبها مستعدان لأي سيناريو (في شرق المتوسط) والنتائج المترتبة عليه.

وأشار أردوغان إلى أنّ بلاده أصبحت تعي أكثر، أهمية ما وصلت إليه من تقدم في الإنتاج والتجارة والتكنولوجيا والصادرات والصناعات الدفاعية والخدمات العامة، بعد كل هجمة تتلقاها أو أزمة تتعرض لها.

وأوضح أنّ المشكلة في شرق المتوسط تكمن في أنّ بعض الدول لا تعترف بحقوق تركيا، وترى نفسها أعلى درجة منها.

وأضاف: "إما أن يفهموا بلغة السياسة والدبلوماسية، أو بالتجارب المريرة التي سيعيشونها في الميدان".

وأكد أردوغان عدم وجود أيّة قوة بإمكانها الوقوف أمام شعب يرى الكفاح والشهادة أعلى مرتبة يمكن أن يصل إليها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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