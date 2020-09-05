تجري تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية مناورات "عاصفة البحر الأبيض المتوسط" بين 6 و10 سبتمبر/أيلول الجاري.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان السبت، أن قيادة قوات السلام التابعة لها في قبرص وقيادة قوات الأمن في جمهورية شمال قبرص، تطلقان في الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر/أيلول الجاري، مناورات في شمال قبرص.

وتهدف مناورات "عاصفة البحر الأبيض المتوسط" التي تنظم سنوياً، إلى تطوير التدريب المتبادل والتعاون والعمل معاً بين قوات البلدين.

وتشارك في المناورات قوات جوية وبرية وبحرية تركية، بحسب البيان.

وتشمل المناورات إجراء تدريبات بشكل مشترك وفعلي على هجمات جوية وعمليات بحث وإنقاذ قتالية، وغيرها.

ويأتي إجراء المناورات في وقت تشهد فيه منطقة شرقي البحر المتوسط، توتراً إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

في حين يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات أحادية الجانب من الجانب اليوناني.