سياسة
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البنك الدولي يوقف تمويله لمشروع سد بسري المثير للجدل في لبنان
أعلن البنك الدولي إلغاءه صرف 244 مليون دولار لمشروع سد بسري في لبنان بعدما عبر مراراً منذ يناير/كانون الثاني عن قلقه بشأن المشروع.
البنك الدولي يوقف تمويله لمشروع سد بسري المثير للجدل في لبنان
قال البنك الدولي إنه شدد مراراً على ضرورة وجود "عملية استشارية علنية وشفافة وشاملة" / AFP
5 سبتمبر 2020

قال البنك الدولي، الجمعة، إنه ألغى صرف 244 مليون دولار لمشروع سد بسري في لبنان بعدما عبر مراراً منذ يناير/كانون الثاني عن قلقه بشأن المشروع.

وذكر البنك في بيان أنه أخطر الحكومة اللبنانية بقراره الذي يسري على الفور.

وقال البنك الدولي إنه شدد مراراً على ضرورة وجود "عملية استشارية علنية وشفافة وشاملة".

وشرع البنك في يناير/كانون الثاني في التعبير عن قلقه بشأن خطط لبنان لبناء السد الضخم في وادي بسري.

وأثار المشروع، الذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية في 2015 بشكل مبدئي بتكلفة إجمالية تصل إلى 617 مليون دولار، انتقادات نشطاء الحفاظ على البيئة. وازدادت المخاوف بشأن مشروعات البنية التحتية الضخمة منذ الانفجار الهائل بمرفأ بيروت يوم الرابع من أغسطس/آب الذي أودى بحياة أكثر من 190 شخصاً.

وتعهد البنك الدولي بتقديم 474 مليون دولار لتمويل المشروع، تبقى منها 244 مليوناً.

وحدد البنك في بادئ الأمر يوم 22 يوليو/تموز موعداً نهائياً لالتزام السلطات بتنفيذ كل المتطلبات اللازمة للبدء في المشروع، لكنه وافق في وقت لاحق على مد الموعد النهائي إلى الرابع من سبتمبر/أيلول في ظل القيود التي فرضها انتشار فيروس كورونا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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