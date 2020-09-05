سياسة
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ترمب: أمريكا لا تملك دليلاً يثبت تسميم المعارض الروسي نافالني
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه ينبغي للولايات المتحدة النظر "بجدية بالغة" في اشتباه تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، لكنه أوضح أن إدارته لم تصل بعد إلى أي دليل.
ترمب: أمريكا لا تملك دليلاً يثبت تسميم المعارض الروسي نافالني
ترمب يقول إن أمريكا لا تملك دليلاً يثبت تسميم المعارض الروسي نافالني / AP
5 سبتمبر 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه ينبغي للولايات المتحدة النظر "بجدية بالغة" في اشتباه تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، لكنه أوضح أن إدارته لم تصل بعد إلى أي دليل.

وقال ترمب في مؤتمر صحفي: "إنه (أمر) مأساوي ومروع وما كان ينبغي أن يحدث. لم نصل إلى دليل بعد لكنني سألقي نظرة". وأبلغ الرئيس الأمريكي الصحفيين بأن عليهم التركيز على الصين وليس روسيا.

ولم يتخذ ترمب موقفاً قوياً مثل وزارة الخارجية التي عبرت في وقت سابق الجمعة عن قلقها الشديد تجاه النتائج التي أشارت إلى تسميم نافالني.

وكان ستيفن بيجون نائب وزير الخارجية الأمريكي أبلغ السفير الروسي أناتولي انتونوف أن استخدام موسكو سلاحاً كيميائياً هو انتهاك واضح لالتزاماتها المنصوص عليها في معاهدة الأسلحة الكيميائية.

ويعالج نافالني في مستشفى بألمانيا. وقالت الحكومة الألمانية الأربعاء، إن المعارض الروسي البارز تعرض للتسميم بغاز الأعصاب نوفيتشوك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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