سياسة
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السودان يعلن حالة الطوارئ ثلاثة أشهر بسبب الفيضانات
ذكرت وكالة أنباء السودان في الساعات الأولى من صباح السبت أن مجلس الأمن والدفاع أعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر بسبب الفيضانات التي أودت بحياة 99 شخصاً هذا العام، معتبراً السودان منطقة كوارث طبيعية.
السودان يعلن حالة الطوارئ ثلاثة أشهر بسبب الفيضانات
السودان يعلن حالة الطوارئ ثلاثة أشهر بسبب الفيضانات / AA
5 سبتمبر 2020

ذكرت وكالة أنباء السودان في الساعات الأولى من صباح السبت، أن مجلس الأمن والدفاع أعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر بسبب الفيضانات التي أودت بحياة 99 شخصاً هذا العام، معتبراً السودان منطقة كوارث طبيعية.

ونقلت الوكالة عن وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ قولها، إن الفيضانات أسفرت أيضاً عن إصابة 46 شخصاً، وتضرر أكثر من نصف مليون فرد، وانهيار كلي أو جزئي لأكثر من مئة ألف منزل.

وأضافت الوزيرة: أن "معدلات الفيضانات والأمطار المسجلة هذا العام تجاوزت الأرقام القياسية المسجلة في عامي 1946 و1988" مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع.

وذكرت الوكالة أن المجلس أعلن أيضاً تشكيل لجنة عليا برئاسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمواجهة تداعيات الفيضانات في خريف العام الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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