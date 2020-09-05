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وزير الدفاع التركي يقول إن جيش بلاده يتحمل مسؤولياته شرقي المتوسط ويؤيد الحوار. ووكالة الطاقة الذرية تعلن زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.

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أقار: الجيش التركي يتحمل مسؤولياته شرقي المتوسط ويؤيد الحوار

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أنّ القوات المسلحة تواصل تحمل مسؤولياتها وأداء مهامها شرقي البحر المتوسط، وأنها تؤيد الحوار في الوقت ذاته، بحسب ما جاء في كلمة ألقاها، الجمعة، خلال حفل تخريج الدورة الثانية من طلاب معهد القوات الحربية بجامعة الدفاع الوطنية، في إسطنبول. [TRT عربي]

وشدد أقار على دعم القوات المسلحة لمبادرة البدء بمباحثات عسكرية، عقب محادثات الرئيس رجب طيب أردوغان مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ. [الأناضول]

واعتبر الوزير التركي أن تصريحات فرنسا من العراق ووجودها في شرقي المتوسط، "لا يخدم السلام والحوار، ولا ينسجم مع روح التحالف (الناتو)". [TRT عربي]

وكالة الطاقة الذرية: إيران تزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة، أن إيران تواصل زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب، في انتهاك للقيود المفروضة بموجب الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية الكبرى عام 2015. [TRT عربي]

وقالت الوكالة في تقرير سري وزعته على الدول الأعضاء: إن "إيران حتى تاريخ 25 أغسطس/آب، خزنت 2105.4 كيلوغرام (2.32 طن) من اليورانيوم منخفض التخصيب، ارتفاعاً من 1571.6 كيلوغرام (1.73 طن)، جرى الإبلاغ عنه آخر مرة في 20 مايو/أيار الفائت"، بحسب وكالة أسوشيتد برس. [TRT عربي]

وذكرت الوكالة في تقريرها أن إيران "تواصل تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 4.5%، وهو أعلى من الحد المسموح به بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة، البالغ 3.67%"، وأوضحت أن مخزون إيران من الماء الثقيل انخفض وعاد ضمن حدود خطة العمل الشاملة المشتركة. [الأناضول]