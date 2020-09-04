سياسة
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وكالة الطاقة الذرية: إيران تزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب
كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تواصل زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب، في انتهاك للقيود المفروضة بموجب الاتفاق النووي الموقَّع مع القوى العالمية الكبرى عام 2015.
وكالة الطاقة الذرية: إيران تزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب
يسمح الاتفاق النووي لإيران فقط بالاحتفاظ بمخزون يبلغ 202.8 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب - صورة أرشيفية / AP
4 سبتمبر 2020

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة، أن إيران تواصل زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب، في انتهاك للقيود المفروضة بموجب الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية الكبرى عام 2015.

وقالت الوكالة في تقرير سري وزعته على الدول الأعضاء، إن "إيران حتى تاريخ 25 أغسطس/آب، خزنت 2105.4 كيلوغرام (2.32 طن) من اليورانيوم منخفض التخصيب، ارتفاع من 1571.6 كيلوغرام (1.73 طن)، جرى الإبلاغ عنه آخر مرة في 20 مايو/أيار الفائت"، حسب وكالة أسوشيتد برس.

وذكرت الوكالة في تقريرها أن إيران "تواصل تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 4.5%، وهو أعلى من الحد المسموح به بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة، البالغ 3.67%".

وأوضحت أن مخزون إيران من الماء الثقيل انخفض وعاد ضمن حدود خطة العمل الشاملة المشتركة.

ووقَّعت إيران الاتفاق النووي عام 2015، مع الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا.

ويعرف الاتفاق باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، ويسمح لإيران فقط بالاحتفاظ بمخزون يبلغ 202.8 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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