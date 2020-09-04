سياسة
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مسؤول إماراتي: أبو ظبي ستفتتح سفارة بإسرائيل خلال 3 أشهر إلى 5
تعتزم الإمارات افتتاح سفارة في إسرائيل خلال 3 أشهر إلى 5، وتدرس إمكانية افتتاح قنصلية في مدينة حيفا أو الناصرة إلى جانبها، حسب ما نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مسؤول في وزارة الخارجية الإماراتية.
مسؤول إماراتي: أبو ظبي ستفتتح سفارة بإسرائيل خلال 3 أشهر إلى 5
يأتي ذلك بعد أقل من شهر على توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما قوبل بتنديد فلسطيني واسع / AFP
4 سبتمبر 2020

قال مسؤول إماراتي رفيع إن بلاده ستفتح سفارة في إسرائيل خلال 3 أشهر إلى 5، بعد الإعلان عن تطبيع العلاقات بين الجانبين الشهر الماضي، حسب ما نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية الجمعة، عن المسؤول الذي لم تسمِّه وقالت إنه من وزارة الخارجية الإماراتية.

وحسب الصحيفة، فإن المسؤول الإماراتي قال: "أعتقد أن الإسرائيليين سيكونون قادرين على الحصول على تأشيرات سفر إلى الإمارات من سفارة ستفتح في إسرائيل بعد 3 أشهر إلى 5 من الآن".

وكانت الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت منتصف الأسبوع الجاري، أن مسؤولين من الجانبين بحثوا افتتاح سفارات في إسرائيل والإمارات خلال محادثات جرت في أبو ظبي بمشاركة مسؤولين أمريكيين.

كما نقلت الصحيفة الإسرائيلية ذاتها عن المسؤول الإماراتي، قوله إن "أبو ظبي تدرس فتح قنصلية في مدينة حيفا أو الناصرة (شمال) تعمل إلى جانب السفارة في إسرائيل".

وأضاف: "نطمح إلى اتفاق سلام مع إسرائيل، لكن السلام يحدث في الواقع مع جميع الإسرائيليين، ومن المهم جداً بالنسبة إلينا أن نكون متاحين للسكان العرب في إسرائيل الذين نعتبرهم شريكاً مهماً للسلام الدافئ".

وتابع: "نريد لقنصليتنا الرسمية أن تكون متاحة للجمهور العربي في إسرائيل، وبالتأكيد مدينة الناصرة مرشح رئيس، وقريباً سنقرر كيف ومتى ستفتح بعثاتنا الدبلوماسية".

وفي 13 أغسطس/آب الماضي، توصلت الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، قوبل بتنديد فلسطيني واسع، إذ اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية "خيانة" من أبو ظبي وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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