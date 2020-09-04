سياسة
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أردوغان: شعبنا الذي رفض الانتداب والوصاية لن يسمح بتقسيم تركيا
أكد الرئيس رجب طيب أردوغان في رسالة نشرها بمناسبة الذكرى السنوية الـ101 لمؤتمر سيواس، أن "الشعب التركي الذي لم يقبل بالانتداب والوصاية، لن يسمح أبداً بتقسيم البلاد وسيحافظ على وحدته".
أردوغان: شعبنا الذي رفض الانتداب والوصاية لن يسمح بتقسيم تركيا
أردوغان: شعبنا الذي لم يقبل بالانتداب والوصاية لن يسمح أبداً بتقسيم تركيا
4 سبتمبر 2020

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في رسالة نشرها بمناسبة الذكرى السنوية الـ101 لـ"مؤتمر سيواس"، أن الشعب التركي الذي لم يقبل بالانتداب والوصاية، لن يسمح أبداً بتقسيم البلاد وسيحافظ على وحدته.

وشدد أردوغان على أن مؤتمر سيواس كان أحد نقاط التحول خلال "حرب الاستقلال"، مشيراً إلى المكانة المهمة التي يحتلها تاريخ 4 أيلول/سبتمبر 1919، في ذاكرة الشعب التركي.

وأضاف: "كان مؤتمر سيواس حجر الزاوية في النضال الوطني، فقد جرت الاستعدادات لحرب الاستقلال هنا، ومن سيواس أيضاً أُعلن للعالم بأسره أن أمتنا التركية سترص صفوفها استعداداً للنضال ولن تحني جباهها مطلقاً لقوات الاحتلال".

وأوضح أن القرارات التي اتخذت خلال مؤتمر سيواس، أثرت في تحديد "الميثاق الوطني" وافتتاح البرلمان التركي وإرساء أسس الجمهورية التركية وفي جميع صفحات حرب الاستقلال.

وأردف: "كانت أمتنا تقاوم دوماً التهديدات الموجهة ضد عَلمها ووطنها واستقلالها بالاتحاد والتضامن، فجميع مواطنينا من الشباب والمسنين والرجال والنساء دافعوا باستمرار عن الإرادة الوطنية وعن مستقبلهم، بروح حرب الاستقلال وحماستها".

وتابع: "أقول مجدداً، بمناسبة الذكرى السنوية الـ101 لمؤتمر سيواس، إن الشعب التركي الذي لم يقبل بالانتداب والوصاية، لن يسمح أبداً بتقسيم هذا الوطن وسيحافظ عليه ككل لا يتجزأ".

وأكد عزمه على مواصلة المحافظة على الموقف الوطني الذي تجسد في مؤتمر سيواس، محذراً من يحاول المساس بتركيا وعلمها واستقلالها بأنه سيجد أمامه الإرادة ذاتها، وسيخيب أمله.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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