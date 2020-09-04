سياسة
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لمتابعة مستجدات كورونا.. 5 وزراء فلسطينيين يصلون إلى غزة
يروز وفد حكومي برئاسة وزيرة الصحة قطاع غزة الجمعة، قادماً من الضفة الغربية عبر حاجز بيت حانون، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الذي بدأ يأخذ "منحنى خطيراً" في القطاع، ويضم الوفد عدداً من وزراء الحكومة وعضواً في اللجنة المركزية لحركة فتح.
لمتابعة مستجدات كورونا.. 5 وزراء فلسطينيين يصلون إلى غزة
تترأس الوفد وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة وأربعة وزراء آخرين - صورة أرشيفية / AFA
4 سبتمبر 2020

وصل وفد حكومي إلى غزة الجمعة، برئاسة وزيرة الصحة مي كيلة، قادماً من الضفة الغربية، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الذي بدأ يأخذ "منحنى خطيراً" في القطاع، حسب ما نقلته وكالة الأناضول عن مصدر حكومي في غزة.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الوفد وصل عبر حاجز بيت حانون "إيرز" الإسرائيلي، ويضم عدداً من وزراء الحكومة في رام الله، إضافة إلى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح.

ويضم الوفد إلى جانب وزيرة الصحة، وزير الثقافة عاطف أبو سيف، ووزيرة شؤون المرأة آمال حمد، ووزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، ووزير الدولة للريادة والتمكين أسامة السعداوي.

وأشار المصدر إلى أن لجنة من وزارة الصحة في غزة، استقبلت الوفد الوزاري الذي "سيجري لقاءات وجولات ميدانية عدة خلال زيارته التي قد تمتد إلى أربعة أيام".

والخميس، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن توجه وفد وزاري إلى قطاع غزة، ومعه 20 شاحنة محملة بالأدوية والمعدات اللازمة لمكافحة وباء كورونا.

وستصل قافلة المساعدات الطبية وأجهزة التنفس الاصطناعي السبت، عبر بوابة معبر "كرم أبو سالم"، حسب ما ذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

والجمعة، أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيلها 116 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الإصابات الإجمالي داخل القطاع إلى 697.

وهذه الزيارة هي الأولى من نوعها إلى القطاع، منذ تفشي فيروس كورونا في غزة، وتشكيل حكومة محمد اشتية في أبريل/نيسان 2019، بتكليف رسمي من الرئيس عباس.

وتتخذ الحكومة الفلسطينية من رام الله مقراً لها، ولم تُسجل أية زيارة لوزرائها إلى غزة منذ تشكيلها، في ظل استمرار الانقسام الداخلي بين حركتَي "فتح" و"حماس"، عقب فوز الأخيرة في الانتخابات التشريعية عام 2006.

وتفرض الحكومة في غزة (تديرها حركة حماس) حظراً للتجوال في جميع مناطق القطاع، منذ 24 أغسطس/آب الماضي، عقب اكتشاف أولى الإصابات بالفيروس داخل المجتمع (من غير العائدين من الخارج).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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