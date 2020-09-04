بلغت قيمة الصادرات التركية من الملابس الجاهزة، خلال أغسطس/آب، أكثر من 1.5 مليار دولار.

وحسب معلومات جمعها مراسل وكالة الأناضول، من معطيات مجلس المصدرين الأتراك، واتحاد مصدري أولوداغ، فإن أكثر من 160 دولة استوردت الملابس التركية الجاهزة، خلال أغسطس/آب.

وسجلت صادرات الألبسة التركية زيادة بمعدل 10.87%، مقارنة بأغسطس/آب 2019، بقيمة وصلت إلى مليار و545 مليوناً و731 ألف دولار، لتتجاوز بذلك قيمة صادرات السيارات للشهر نفسه.

كما ارتفعت قيمة صادرات الملابس منذ مطلع العام الجاري إلى 10 مليارات و330 مليون دولار، مسجلة تراجعاً بنسبة 12% عن الفترة نفسها من العام الفائت.

وجاءت ألمانيا في المرتبة الأولى في قائمة الدول المستوردة للملابس التركية، بقيمة 271 مليون دولار، تلتها إسبانيا بـ250 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ183 مليون دولار.

وحلّت هولندا رابعة بـ125 مليون دولار، وفرنسا بـ78 مليون دولار، والولايات المتحدة بـ71 مليون دولار، والدنمارك بـ38 مليوناً و758 ألف دولار، وإيطاليا بـ38 مليوناً و656 ألف دولار.

كما جاءت إسطنبول في مقدمة الولايات التركية من حيث تصدير الملابس الجاهزة خلال أغسطس، بقيمة مليار و16 مليوناً و587 ألف دولار، تلتها بورصة بـ140 مليون دولار، ثم إزمير بـ137 مليون دولار، ودنيزلي بـ99 مليون دولار، وأضنة بـ81 مليون دولار.