سياسة
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يونيسف: شركات أدوية عدة مستعدة لإنتاج كميات غير مسبوقة من اللقاحات لكورونا
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) يوم الخميس إن 28 شركة لصناعة الأدوية في عشر دول مستعدة لإنتاج كميات غير مسبوقة من اللقاحات خلال العامين القادمين لمكافحة جائحة كوفيد-19.
يونيسف: شركات أدوية عدة مستعدة لإنتاج كميات غير مسبوقة من اللقاحات لكورونا
منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف): 28 شركة لصناعة الأدوية مستعدة لإنتاج كميات غير مسبوقة من اللقاحات لكورونا / Reuters
4 سبتمبر 2020

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) يوم الخميس إن 28 شركة لصناعة الأدوية في عشر دول مستعدة لإنتاج كميات غير مسبوقة من اللقاحات خلال العامين القادمين لمكافحة جائحة كوفيد-19.

جاء ذلك خلال إعلان المنظمة عن استعدادها للمساعدة في قيادة عملية شراء وتوزيع اللقاحات.

ويأتي دور يونيسف في إطار خطة لتخصيص لقاحات لكوفيد-19 (تعرف باسم كوفاكس وتشارك في قيادتها منظمة الصحة العالمية) وتهدف إلى شراء اللقاحات وإتاحة الوصول العادل إليها. والتزمت 76 دولة حتى الآن بالانضمام إلى خطة كوفاكس.

وقالت يونيسف إن 28 شركة لصناعة اللقاحات كشفت عن خطط الإنتاج السنوي فيما يتعلق بلقاحات كوفيد-19 حتى عام 2023.

وكشف تقييم أجرته يونيسف للسوق "أن شركات التصنيع مستعدة لأن تنتج بشكل جماعي كميات غير مسبوقة من اللقاحات خلال العام أو العامين القادمين".

غير أن الشركات أشارت إلى أن التوقعات "تتوقف إلى حد بعيد على أمور منها نجاح التجارب السريرية، وإبرام اتفاقات للشراء المسبق وتأكيد التمويل وتبسيط الأمور التنظيمية وطرق التسجيل".

وينبع دور يونيسف الجديد في خطة كوفاكس من وضعها كأكبر مشتر منفرد للقاحات في العالم.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إنها تشتري أكثر من ملياري جرعة من اللقاحات سنوياً لعمليات التطعيم الدورية ومكافحة تفشي الأمراض وذلك نيابة عن قرابة 100 دولة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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