سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 4 سبتمبر/أيلول 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 4 سبتمبر/أيلول 2020
قال أردوغان إن اليونان وإدارة جنوب قبرص والدول المساندة لهما اتخذت خطوات صعّدت حالة التوتر شرقي المتوسط / AA
4 سبتمبر 2020

أهم الأحداث:

الرئيس التركي يرحب بجهود المستشارة الألمانية لحل المشاكل شرقي المتوسط. ومسؤول إسرائيلي يكشف عزم البحرين تطبيع العلاقات مع إسرائيل قريباً.

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شرق المتوسط.. أردوغان يرحب بجهود ميركل

رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، بجهود المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في سبيل حل المشاكل التي تسببت فيها اليونان وداعموها شرقي المتوسط، حسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية. [TRT عربي]

وتناول أردوغان وميركل، خلال اتصال مرئي، العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية، في مقدمتها التطورات شرقي المتوسط، وشدد أردوغان على أن تركيا ترفض دعم بعض الدول لموقف اليونان الأناني وغير المنصف، وأشار إلى أن اليونان وإدارة جنوب قبرص والدول المساندة لهما اتخذت خطوات صعّدت حالة التوتر شرقي المتوسط. [الأناضول]

من جهته، أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اتفاق تركيا واليونان على إجراء مباحثات تقنية من أجل تأسيس آليات لتجنب حدوث مناوشات شرقي البحر المتوسط، وقال أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ في بيان الخميس: "عقب المباحثات التي أجريتها مع قادة تركيا واليونان، اتفق البلدان الحليفان على البدء بمباحثات تقنية في الناتو من أجل تأسيس آليات لمنع المناوشات العسكرية والحد من مخاطر الحوادث شرقي المتوسط". [TRT عربي]

البحرين تعتزم تطبيع العلاقات مع إسرائيل "قريباً جداً"

كشف مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لهيئة البث الإسرائيلي (كان) الأربعاء، أنه من المتوقع أن تعلن البحرين عن تطبيع العلاقات الرسمية مع دولة إسرائيل "قريباً جداً". [TRT عربي]

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المسؤول الإسرائيلي قوله إن التقديرات تشير إلى أن "الإعلان البحريني عن التطبيع الرسمي سيكون مباشرة بعد توقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات في العاصمة الأمريكية واشنطن"، إذ إن من المتوقع أن توقع الاتفاقية في البيت الأبيض في 13 سبتمبر/أيلول الجاري. [TRT عربي]

وحسب المسؤول، فإن الولايات المتحدة معنية بتوقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل قبل رأس السنة اليهودية في 18 سبتمبر/أيلول الجاري. [TRT عربي]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
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