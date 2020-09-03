سياسة
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الرئاسة التركية: قلقون من تعامل ماكرون غير المحترم مع صحفي لوفيغارو
قال رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون الخميس، إن أنقرة تشعر بالقلق للغاية بشأن رد فعل الرئيس الفرنسي "غير المحترم" على الصحفي في جريدة لوفيغارو الفرنسية جورج مالبرونو، بعد نشره تقريراً عن لقاء ماكرون قيادياً بحزب الله.
الرئاسة التركية: قلقون من تعامل ماكرون غير المحترم مع صحفي لوفيغارو
الرئيس الفرنسي عنَّف الصحفي في جريدة لوفيغارو بعد نشره تقريراً حول لقاء ماكرون قيادياً في حزب الله / Reuters
3 سبتمبر 2020

قال رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون الخميس، إن أنقرة تشعر بالقلق للغاية بشأن رد فعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الصحفي في جريدة لوفيغارو الفرنسية جورج مالبرونو.

وتعليقاً على توبيخ الرئيس الفرنسي للصحفي بعد نشره خبراً عن اجتماع ماكرون برئيس الكتلة البرلمانية عن "حزب الله" محمد رعد، خلال زيارته إلى لبنان، نشر ألطون سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر قال فيها: "قلقون للغاية بشأن رد فعل الرئيس الفرنسي غير المحترم على الصحفي في جريدة لوفيغارو جورج مالبرونو".

وأضاف ألطون: "يحلم السيد ماكرون بعالم لا يخضع فيه للمراجعة أو للواقع، إنه يريد من المراسلين ألا يقوموا بعملهم لأن ذلك قد يزعجه. يريد مجرم حرب أن ينتصر في الحرب الأهلية الليبية فقط لأنه يرغب في ذلك".

وأوضح رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية أنه "بالنظر إلى وحشية الشرطة الفرنسية ضد المراسلين خلال احتجاجات هذا العام، من الواضح أن فرنسا أصبحت مكاناً خطيراً بشكل متزايد على الصحفيين".

وتعد زيارة ماكرون إلى لبنان الثانية في أقل من شهر، إذ زار بيروت في 6 أغسطس/آب الماضي، بعد يومين من انفجار مرفأ بيروت.

ويتهم متابعون، الرئيس الفرنسي بالتدخل العلني في السياسية الداخلية اللبنانية، باقتراحه مصطفى أديب لتشكيل الحكومة المقبلة.

وانتشرت آراء عبر مواقع التواصل، حملت اتهامات لماكرون بـ"التدخل العلني في السياسة الداخلية اللبنانية، ومسألة اقتراحه الشخصية المكلفة تشكيل الحكومة الجديدة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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