سياسة
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مسؤول إسرائيلي يكشف عزم البحرين تطبيع العلاقات مع إسرائيل "قريباً جداً"
كشف مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لهيئة البث الإسرائيلي (كان) الأربعاء، أن من المتوقع أن تعلن البحرين عن تطبيع العلاقات الرسمية مع دولة إسرائيل "قريباً جداً".
مسؤول إسرائيلي يكشف عزم البحرين تطبيع العلاقات مع إسرائيل "قريباً جداً"
مسؤول إسرائيلي يكشف عزم البحرين تطبيع العلاقات مع إسرائيل "قريباً جداً" / Reuters
3 سبتمبر 2020

كشف مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لهيئة البث الإسرائيلي (كان) الأربعاء، أنه من المتوقع أن تعلن البحرين عن تطبيع العلاقات الرسمية مع دولة إسرائيل "قريباً جداً".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المسؤول الإسرائيلي قوله إن التقديرات تشير بأن "الإعلان البحريني عن التطبيع الرسمي سيكون مباشرة بعد توقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات في العاصمة الأمريكية واشنطن"، إذ إن من المتوقع أن توقع الاتفاقية في البيت الأبيض في 13 سبتمبر/أيلول الجاري.

وحسب المسؤول، فإن الولايات المتحدة معنية بتوقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل قبل رأس السنة اليهودية في 18 سبتمبر/أيلول الجاري.

والأسبوع الماضي، بحث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو القضية الفلسطينية والسلام في الشرق الأوسط خلال لقاء جمعهما في العاصمة البحرينية المنامة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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