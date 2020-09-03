قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الخميس، إن رفع حظر السلاح عن إدارة جنوب قبرص لن يجلب السلام والحل، بل التوتر والاشتباك واستمرار الخلاف.

جاء ذلك في تصريح أدلى به أقار خلال زيارته إلى مركز العمليات الجوية المشتركة في ولاية إسكي شهير وسط البلاد، مع قادة القوات التركية.

وأكّد أقار أن تركيا لا تسعى إلى تصعيد التوتر بشرق المتوسط، بل تعمل على حماية مصالحها، مشدداً على أنه "لا يستطيع أحد منعها من ذلك".

وأضاف أن "الدول الأخرى يجب عليها أن تنظر إلى الخلافات القائمة في شرق المتوسط بحكمة، وتدرك أنه لا يمكن حل المشكلة إلا بهذه الطريقة".

وأردف بأن "هناك من يأتي إلى المنطقة من آلاف الكيلومترات ليحاول التنمر بلعب دور الملاك الحارس إلا أن هؤلاء سيعودون كما أتوا".

وأكّد الوزير التركي أن بلاده تحترم سيادة ووحدة أراضي جميع الدول المجاورة، ولكن أنقرة لن تفرط في حقوقها ولن تسمح لأحد بالعبث بها.

وأشار إلى أن جميع أنشطة تركيا شرقي المتوسط، مطابقة للقوانين والأعراف الدولية، وعلاقات حسن الجوار.

واستطرد: "اليونان تدّعي أنها محقة، مستمدةً الجرأة من الدعم الفرنسي والأوروبي لها، ونقول لأثينا لن نقبل ادعاءاتكم ولو حظيتم بدعم العالم بأسره".

ولفت أقار إلى أن "اليونان سلّحت 16 جزيرة بشكل مخالف لاتفاقية لوزان، ولكن أثينا لن تتمكن بعد اليوم من تسليح الجزر".

ونوّه بأن "تركيا ما زالت ترغب في الحوار لحل الخلافات القائمة، رغم جميع الانتهاكات التي تقوم بها اليونان".

وعن التدخل الفرنسي في شؤون شرق المتوسط، قال أقار إن "فرنسا ليست من الدول الضامنة لقضية جزيرة قبرص، وليست ممثلة الاتحاد الأوروبي، فبأي حق تكون هذه الدولة موجودة شرقي المتوسط؟ وإن كنتم تسعون للتنمر، فإن زمن التنمر قد ولى".

وشدد على أن قضية جزيرة قبرص تعد مسألة وطنية بالنسبة لتركيا، متعهداً بأن بلاده ستدافع عن حقوق أتراك شمال قبرص كما فعلت عام 1974.

وتشهد منطقة شرق المتوسط توتراً بسبب مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع إدارة جنوب قبرص وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

وفيما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجه، من أجل إيجاد حلول عادلة للخلافات، يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات أحادية الجانب.