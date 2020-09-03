سياسة
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رداً على تهديد صحفيين أتراك.. ألطون: اليونان ستدفع الثمن حال تعرضهم لأذى
فيما هاجم موقع يوناني متطرف فريق وكالة الأناضول، بعد زيارة الأخير جزيرة ميس القريبة من الأراضي التركية، متهماً إياه بالتجسس، أكّد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون أن اليونان ستدفع الثمن باهظاً إن تعرّض الصحفيون الأتراك لأذى.
رداً على تهديد صحفيين أتراك.. ألطون: اليونان ستدفع الثمن حال تعرضهم لأذى
رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون يستنكر هجوم موقع يوناني متطرف على صحفيين أتراك بسبب قيامهم بعملهم / AA
3 سبتمبر 2020

تهجم موقع "Tourkikanea.gr" اليوناني المتطرف، على فريق وكالة الأناضول التركية بالعاصمة اليونانية، بعد زيارته جزيرة ميس القريبة من الأراضي التركية، متهماً إياه بالتجسس.

وكان مراسل الأناضول في أثينا توفيق دورول والمصور أيهان محمد، قد وصلا مساء الأربعاء، إلى جزيرة ميس بهدف التغطية الإعلامية.

وقال الموقع المتطرف المعروف بعدائه لتركيا عن زيارة فريق الأناضول إلى الجزيرة: "لماذا نسمح بزيارة مواطنين أتراك يعملون جواسيس لأجهزة الاستخبارات التركية بزيارة جزيرة ميس؟ لماذا سمحنا لهم بالوصول إلى الجزيرة؟ هل نعلم ماذا سيفعل هؤلاء الجواسيس هناك؟".

وأعرب الموقع المتطرف عن أمله في أن تقوم السلطات اليونانية بما يلزم لإخراج فريق الأناضول من جزيرة ميس.

كما نشر الموقع الصفحة الرئيسية لجواز سفر المراسل توفيق دورول التي توجد فيها صورته ومعلوماته الشخصية، على الرغم من أنه من المفترض ألّا تتوافر هذه الصفحة سوى بحوزة السلطات الرسمية.

كما نشر الموقع المتطرف تاريخ ومكان ميلاد المصور أيهان محمد.

وفي تعليقه على الهجوم العنصري لفريق الأناضول، أدان مدير عام وكالة الأناضول شينول قازانجي، ما نشره الموقع اليوناني، قائلاً في بيان، إن استهداف صحفيين توجها إلى الجزيرة بهدف القيام بعملهما، بهذا الشكل، يعتبر ضربة قوية لحرية الصحافة.

وأردف بأن "وكالة الأناضول العالمية ترسل مراسليها إلى جميع أرجاء العالم، لذلك توجّه فريقنا إلى جزيرة ميس لتغطية الأحداث هناك عن قرب". وشدد على وجوب توفير السلطات اليونانية الأجواء المناسبة لمراسلي الأناضول، كي يتمكنوا من القيام بعملهم على أفضل وجه.

واستطرد: "ننتظر من السلطات اليونانية تقديم إيضاحات حول كيفية تسرّب المعلومات الشخصية لمراسلينا، إذ من المفترض أن توجد تلك المعلومات وصور جوازات السفر بيد السلطات الرسمية فقط، وكذلك نطالبهم باعتذار بسبب هذا التسريب".

من جانبه قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن "السلطات اليونانية استهدفت فريق الأناضول في جزيرة ميس، من خلال موقع إلكتروني فاشي".

وتابع في بيان: "يحاولون تلقين تركيا دروساً في حرية الصحافة، على الرغم من أن الصحفيين اليونانيين يمارسون عملهم في تركيا بحرية مطلقة دون أي تدخل من أي جهة.. إن تصرف عضو في الاتحاد الأوروبي كدولة مافيا، أمر يدعو للتفكير".

واستطرد قائلا: "أتوجه بنداء إلى السلطات اليونانية وأقول لهم ستدفعون الثمن باهظاً في حال لحق أي ضرر بفريق الأناضول، ولن يستطيع أحد إسكات صوت وكالة الأناضول التي تعمل في أصعب الظروف، عبر تهديد فرقها وإفشاء معلومات مراسليها".

يُذكر أن السلطات اليونانية أرسلت مؤخراً قوة عسكرية إلى جزيرة ميس التي تبعد عن البر الرئيسي التركي نحو 2.1 كيلومتر وعن البر الرئيسي اليوناني نحو 580 كيلومتراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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