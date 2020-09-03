أهم الأحداث:

رفض تركي للقرار الأمريكي برفع حظر السلاح عن إدارة جنوب قبرص، والسعودية تعلن فتح أجوائها لرحلات الإمارات ومن ضمنها القادمة من إسرائيل

الجديد علىTRTعربي:

تَسطيرُ سياسةٍ خارجية فرنسية جديدة.. ماذا يريد ماكرون من لبنان والعراق؟

تقارب مع إسرائيل وتجاهل لقضايا المسلمين.. هل انتهت مكانة السعودية إسلامياً؟

شاهد!

هل نأت السعودية بنفسها عن قضايا المسلمين حول العالم؟

أنقرة: رفع حظر السلاح عن إدارة جنوب قبرص يسمم السلام والاستقرار الإقليميين

قال نائب الرئيس التركي إن قرار واشنطن رفع حظر السلاح عن إدارة جنوب قبرص "يسمم السلام والاستقرار الإقليميين". مؤكداً ضرورة حل القضايا الخلافية بين أنقرة وواشنطن، وإقامة علاقات تستند إلى المصالح المشتركة. [الأناضول]

من جانبه، دافع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء، عن رفع بلاده حظر السلاح عن إدارة جنوب قبرص، مشيراً إلى أن "القرار كان صائباً". [TRTعربي]

السعودية تعلن فتح أجوائها لرحلات الإمارات ذهاباً وإياباً وإسرائيل تُرحّب

أكّدت السعودية الأربعاء، موافقتها على السماح لجميع الرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات والمغادرة منها بعبور أجوائها، وذلك بعد رحلة تجارية إسرائيلية إلى أبو ظبي مرّت عبر الأجواء السعودية مطلع الأسبوع الجاري. [TRTعربي]

وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودية "الموافقة على الطلب الإماراتي بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إليها والمغادرة منها إلى الدول كافة". [TRTعربي]

ويعد هذا أول تأكيد رسمي سعودي للسماح للطائرات من جميع الدول وبينها إسرائيل بعبور أجوائها من وإلى الإمارات، بعدما كان مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر قد كشف عن ذلك الاثنين، في أبو ظبي لدى وصوله مع وفد إسرائيلي في أول زيارة من نوعها لدولة خليجية. [TRTعربي]