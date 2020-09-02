قال الطاهر السني مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الأربعاء، إن تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار وإنجاحه يقتضي أن تصبح مدينتَي سرت والجفرة الخاضعتين لسيطرة مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، "منزوعتَي السلاح"، مع ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة منهما ومن جميع مناطق ليبيا.

وأضاف السني في كلمة له أمام مجلس الأمن، أن الغاية الأساسية من وقف إطلاق النار هو استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي، بما يتضمن إعادة فتح المواني والحقول النفطية فوراً.

ومنذ يناير/كانون الثاني الماضي، يغلق مسلحون تابعون لمليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد حفتر، منشآت وحقولاً نفطية، ما أدى إلى هبوط حاد في الإنتاج كبَّد ليبيا خسائر بمليارات الدولارات، حسب المؤسسة الوطنية للنفط.

ورحَّب السني بالتأييد الدولي والإقليمي ودول الجوار لقرار وقف إطلاق النار، وبخاصة الدول التي بدأت تتراجع عن دعم المعتدي ومليشياته، بعد اقتناعها التام بفشله وفشل الرهان عليه وعلى المشروع العسكري.

وبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وأضاف: "لكننا حتى اللحظة لم نرَ أي تجاوب أو موقف واضح من المجموعات العسكرية التي يمثلها حفتر ومليشياته، وهذا ليس بغريب وليس المرة الأولى".

وتابع: "بل سمعنا تصريحات معادية ومعارضة للبيانات السلمية على لسان ناطقهم الرسمي، وتجاوز ذلك حدوث خروقات نفذتها تلك القوات خلال الـ72 ساعة الأخيرة والمدعومة بالمرتزقة، باستهداف مواقع قوات جيشنا الليبي المتمركزة غرب مدينة سرت (شمال)".

ودعا السني "مجلس الأمن هذه المرة، والمجتمع الدولي، لإظهار الجدية في تنفيذ قراراته، وتفعيل وقف إطلاق النار، وإلزام الطرف الآخر بذلك رسمياً".

وحث السني الأمم المتحدة على "الاستعجال في تعيين المبعوث الأممي، ولهذا المجلس الوصول إلى توافق بالخصوص، لأنه يوجد من يستغل هذا الأمر لإفشال المساعي الأممية".

وقال إن انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت ولا تزال تنفذها المليشيات الخارجة عن القانون والرافضة للديمقراطية والداعية لعودة الاستبداد، تشكل عاملاً رئيسياً لعدم الاستقرار.