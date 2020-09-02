سياسة
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شاهد | ماكرون يعنّف صحفياً نشر خبر اجتماعه بقيادي في حزب الله
وبَّخ الرئيس الفرنسي ماكرون صحفياً يعمل بصحيفة "لوفيغارو"، لنشره خبراً عن اجتماعه برئيس الكتلة البرلمانية عن "حزب الله" خلال زيارته إلى لبنان. وانتشرت لقطات من مشاهد التوبيخ، إذ يقول ماكرون للصحفي بغضب إن "عملك يتعارض مع أخلاق العمل الصحفي".
شاهد | ماكرون يعنّف صحفياً نشر خبر اجتماعه بقيادي في حزب الله
ماكرون يعنّف صحفياً نشر خبر اجتماعه بقيادي في حزب الله / AA
2 سبتمبر 2020

وبَّخ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صحفياً يعمل بصحيفة "لوفيغارو"، لنشره خبراً عن اجتماعه برئيس الكتلة البرلمانية عن "حزب الله" محمد رعد، خلال زيارته إلى لبنان.

ونشر الصحفي في لوفيغارو جورج مالبرونوت، تفاصيل عن لقاء ماكرون ورعد، خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى لبنان، يومَي الاثنين والثلاثاء.

وأوضح مالبرونوت في خبره، أن ماكرون قال للنائب: "أريد العمل معكم، لكن هل يمكنكم إثبات أنكم لبنانيون، فالجميع يقول إنكم تخدمون أجندات إيرانية، هل تحبون اللبنانيين".

وأضاف ماكرون حسب الصحفي: "عودوا إلى بلادكم، غادروا سوريا واليمن حالاً، وافعلوا بما يلزم من أجل لبنان، لأن هذه الدولة ستعود بالفائدة على عوائلكم".

كما انتقد مالبرونوت ضغط ماكرون على السياسيين اللبنانيين لتشكيل الحكومة.

ونشرت شبكة "إل سي آي" الفرنسية الأربعاء، لقطات من مشاهد التوبيخ، إذ يخاطب ماكرون، مالبرونوت، بصوت عالٍ غاضباً: "إن نشرك الخبر يعتبر لا مبالاة بحساسية الموضوع، وعدم مسؤولية تجاه فرنسا والسياسيين اللبنانيين، كما أنه يتعارض مع أخلاق العمل الصحفي".

وأضاف ماكرون: "أحدّثكم بصراحة، ما فعلتموه خطير وغير مهني ووضيع".

وتظهر في المشاهد مغادرة ماكرون على الفور عقب انتهائه من مخاطبة الصحفي، من دون أن يمنحه حتى حق الرد.

وتعد زيارة ماكرون إلى لبنان الثانية في أقل من شهر، إذ زار بيروت في 6 أغسطس/آب الماضي، بعد يومين من انفجار المرفأ.

ويتهم متابعون الرئيس الفرنسي بالتدخل العلني في السياسية الداخلية اللبنانية، باقتراحه مصطفى أديب لتشكيل الحكومة المقبلة.

والاثنين، كلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، السفير لدى برلين مصطفى أديب، تشكيل حكومة، بعد أن حصل الأخير على غالبية 90 صوتاً من أصل 120 نائباً لتشكيل الحكومة المقبلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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