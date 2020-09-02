اتهمت واشنطن الأربعاء، مرتزقة تابعين لوزارة الدفاع الروسية، بالقتال مع قوات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، في ليبيا.

جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن، انعقدت عبر دائرة تلفزيونية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حول تطورات الأزمة الليبية.

وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت في إفادتها، إنه "لا مكان للمرتزقة الأجانب أو القوات التي تعمل بالوكالة في ليبيا".

وأوضحت: "بما في ذلك مجموعة فاغنر التابعة لوزارة الدفاع الروسية، التي تقاتل إلى جانب قوات الجيش الوطني الليبي (مليشيات حفتر) وتدعمها".

ودعت جميع الأطراف للوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها في مؤتمر برلين (انعقد مطلع 2020)، والتعليق الفوري للعمليات العسكرية، ووقف النقل المستمر للمقاتلين والمعدات العسكرية الأجنبية إلى ليبيا".

واعتبرت أن "ليبيا في منعطف حرج، وينبغي أن يظل احترام سيادتها ووحدة أراضيها منطلقات إرشادية للمجتمع الدولي".

وأضافت كرافت: "لذلك نحن نعارض أي مخططات تستهدف تقسيمها أو احتلالها أو فرض تسوية سياسية خارجية على الليبيين".

ورأت أن "الحل السياسي سيبقى بعيد المنال ما دام الداعمون الأجانب من كلا الجانبين يواصلون تأجيج الصراع".

من جانبه، رد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبيزيا، على تصريحات نظيرته الأمريكية، نافياً الاتهام الموجه إلى بلاده.

وقال في إفادته خلال الجلسة ذاتها: "أكدنا مراراً وتكراراً أنه لا يوجد جندي روسي واحد حالياً في منطقة القتال بليبيا".

وتابع موجهاً كلامه إلى مندوبة واشنطن: "إنهم ينشرون الاتهامات بشأن ما يسمى التورط الروسي في ليبيا، بينما يغضون الطرف عن وجودهم العسكري وتقديم السلاح إلى مختلف الجماعات المسلحة وتدريبها عبر الشركات العسكرية الخاصة في كل من غرب ليبيا وشرقها".

والسبت، أعلن الجيش الليبي رصد أرتال مسلحة من المرتزقة وصلت من الشرق إلى مدينة هون التابعة لبلدية الجفرة، وسط البلاد، وتجمعت في ثلاث مدارس.

وقال في بيان، إن الأرتال المسلحة "تتكون من خليط مرتزقة الجنجويد وعصابات فاغنر وسوريين ويمنيين، على متن 112 آلية مسلحة وسيارات الذخيرة، وهم من المساندين لمليشيات حفتر الإرهابية".

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعاً مسلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية المعترف بها دولياً على الشرعية والسلطة.