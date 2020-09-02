سياسة
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وزير الدفاع التركي: سنواصل حماية حقوقنا ومصالح قبرص التركية
أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الأربعاء، مواصلة بلاده حماية حقوق أنقرة وقبرص التركية ومصالحهما. وأشار أقار إلى مواصلة القوات التركية أنشطتها في بحر إيجة وشرق المتوسط وقبرص وليبيا.
وزير الدفاع التركي: سنواصل حماية حقوقنا ومصالح قبرص التركية
وزير الدفاع التركي: سنواصل حماية حقوقنا ومصالح قبرص التركية / AA
2 سبتمبر 2020

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الأربعاء، مواصلة بلاده حماية حقوق أنقرة وقبرص التركية ومصالحهما.

جاء ذلك خلال كلمة أثناء مشاركته في مراسم افتتاح دورة تدريب الطيران 2020-2021، في قيادة القوات الجوية القتالية بولاية "إسكي شهير" (وسط).

وأشار أقار إلى مواصلة القوات التركية أنشطتها في بحر إيجة وشرق المتوسط وقبرص وليبيا.

وقال: "سنواصل حماية حقوق أمتنا ومصالحها، بما في ذلك إخواننا القبارصة الأتراك، من دون السماح بأدنى انتهاك".

ولفت إلى أن القوات المسلحة التركية نفذت بنجاح كل المهام الموكلة إليها من أجل بلادها وأمتها، وأنها ستواصل ذلك.

وبين أن تركيا تكافح كل التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها كولن وPKK/YPG وداعش، إلى جانب تصديها لكل المخاطر التي تهددها.

وعقب ذلك، طار أقار على متن مقاتلة من طراز F-16، وشغل في الجولة مقعد الطيار الثاني.

وتشهد منطقة شرق المتوسط توتراً، على إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع إدارة جنوب قبرص وبعض بلدان المنطقة، بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرقي المتوسط وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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