سياسة
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أنقرة: رفع حظر السلاح عن إدارة جنوب قبرص يسمم السلام والاستقرار الإقليميين
قال نائب الرئيس التركي إن قرار واشنطن رفع حظر السلاح عن إدارة جنوب قبرص "يسمم السلام والاستقرار الإقليميين". من جانبه، دافع وزير الخارجية الأمريكي عن رفع بلاده حظر السلاح عن إدارة جنوب قبرص، مشيراً إلى أن "القرار كان صائباً".
أنقرة: رفع حظر السلاح عن إدارة جنوب قبرص يسمم السلام والاستقرار الإقليميين
فؤاد أُقطاي يقول إن قرار واشنطن رفع حظر السلاح عن إدارة جنوب قبرص "يسمم السلام والاستقرار الإقليميين" / AA
2 سبتمبر 2020

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أُقطاي الأربعاء، إن قرار واشنطن رفْع حظر السلاح عن إدارة جنوب قبرص يسمم السلام والاستقرار الإقليميين.

جاء ذلك خلال تقييمه للعلاقات التركية-الأمريكية في ندوة عبر الإنترنت نظمها مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية "سيتا" فرع واشنطن.

وأوضح أُقطاي أن الاستمرار في الشراكات الاستراتيجية والنهوض بها سيكونان من المعالم المهمة للسياسة الخارجية لأنقرة في الفترة المقبلة، مؤكداً أن الشراكة الاستراتيجية التركية-الأمريكية لا غنى عنها.

وأشار إلى أن البلدين تجاوزا العديد من المشاكل في الشراكة التي استمرت 70 عاماً، وأن شراكتهما مهمة في القضايا الإقليمية والعالمية.

وأكد أُقطاي ضرورة حل القضايا الخلافية بين أنقرة وواشنطن، وإقامة علاقات تستند إلى المصالح المشتركة. وأضاف: "في حال أردنا فتح صفحة جديدة، فيجب حل هذه المشاكل أولاً، علاوة على أن رفع واشنطن حظر السلاح عن إدارة جنوب قبرص يسمم السلام والاستقرار الإقليميين".

بومبيو يدافع عن القرار

من جانبه، دافع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء، عن رفع بلاده حظر السلاح عن إدارة جنوب قبرص، مشيراً إلى أن "القرار كان صائباً".

وقال بومبيو في تصريح صحفي بمبنى الوزارة: "نعلم أن هذه الخطوة اتُّخذت في وقت يشهد فيه شرقي البحر المتوسط توتراً شديداً، لكننا نعتقد أن القرار صحيح".

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يواصل لقاءاته مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، داعياً الجانبين لخفض التوتر وإقامة حوار دبلوماسي.

وأضاف بومبيو: "نحن بحاجة إلى التفاوض من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي للقضية، وزيادة التحرك العسكري في المنطقة خطوة ليست صحيحة، وستكون لها عواقب سلبية فقط".

والثلاثاء، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس في بيان، رفع واشنطن حظر السلاح عن إدارة جنوب قبرص للسنة المالية 2021.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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