سياسة
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السلطات الإسرائيلية تقرر عدم الإفراج عن جثامين الفلسطينيين
صدّقت السلطات الإسرائيلية، على عدم إعادة جثامين الفلسطينيين، الذين قُتلوا خلال تنفيذ أو "محاولة تنفيذ"، هجمات. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر وافق على طلب وزير الدفاع، بعدم إعادة الجثامين.
السلطات الإسرائيلية تقرر عدم الإفراج عن جثامين الفلسطينيين
السلطات الإسرائيلية تقرر عدم الإفراج عن جثامين الفلسطينيين / AA
2 سبتمبر 2020

صدّقت السلطات الإسرائيلية الأربعاء، على عدم إعادة جثامين الفلسطينيين الذين قُتلوا خلال "تنفيذ -أو محاولة تنفيذ- هجمات".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" صدّق على طلب وزير الدفاع بيني غانتس، عدم إعادة جثامين، "حتى لو لم يكونوا منتمين إلى حركة حماس".

وأضافت نقلاً عن غانتس أن "عدم إعادة الجثامين هو جزء من التزامنا الحفاظ على أمن مواطني إسرائيل، وبالطبع إعادة الأولاد إلى الوطن"، في إشارة إلى احتجاز حركة حماس بقطاع غزة، 4 إسرائيليين بينهم جنديان، منذ عام 2014.

وتحتجز إسرائيل جثامين عشرات الفلسطينيين، وترفض إعادتهم إلى ذويهم، بزعم أنهم قُتلوا خلال "تنفيذ -أو محاولة تنفيذ- هجمات"، في ثلاجات ومقابر خاصة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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