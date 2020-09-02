قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، إن قرار الولايات المتحدة رفع حظر السلاح عن جنوب قبرص، من شأنه زيادة خطر الاشتباك في المنطقة.

وفي تغريدة نشرها عبر تويتر الأربعاء، وصف أقطاي القرار الأمريكي، بأنه تكرار للأخطاء التي ارتكبتها أوروبا في الجزيرة.

وشدّد على أن تركيا ستواصل اتخاذ الخطوات الضامنة لأمن واستقرار ورفاهية قبرص التركية والقبارصة الأتراك ضد مثل هذه المواقف التي ستزيد خطر الاشتباك في المنطقة.

وأكّد أوقطاي أن تركيا وجمهورية شمال قبرص تدركان الألاعيب التي تحاك ضدهما في المنطقة.

وشدّد نائب الرئيس التركي على أن البلدين سيفسدان هذه الألاعيب بكل حزم وتضافر، وسيمضيان سوية إلى المستقبل، ولن يسامحا كل من هو جزء في هذه الألاعيب.

والثلاثاء، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، في بيان، إن واشنطن رفعت حظر السلاح عن جنوب قبرص، للسنة المالية 2021.

وأضافت أن وزير الخارجية مايك بومبيو، أبلغ رئيس إدارة جنوب قبرص نيكوس أناستاسياديس بالقرار، خلال اتصال هاتفي.