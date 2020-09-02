منذ سنوات لم تعتنِ السعودية بقضايا وهموم الأمة الإسلامية، وتجاهلت تعزيز التضامن الإسلامي ورأب الصدع وإيجاد حلول عادلة للقضايا وفق قرارات الشرعية الدولية والقرارات الصادرة من القمم الإسلامية ووزراء خارجية الدول الإسلامية تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي التي تسيطر عليها.

وتوالت في الآونة الأخيرة العديد من الانتهاكات بحق المسلمين في العالم، من حرق للقرآن وإهانة للرسول عليه السلام وقضية كشمير والجرائم بحق الروهينغيا في ميانمار والانتهاكات بحق مسلمي الأويغور في الصين، فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته بحق المقدسات الإسلامية والفلسطينيين، لكن لم يكن للرياض موقف يرقى إلى مستوى دولة تقول إنها زعيمة العالم الإسلامي وفيها أقدس مقدسات الإسلام.

وفي ظل التقارب العربي الإسرائيلي، تقف السعودية صامتة تشاهد هرولة الدول العربية نحو التطبيع، بل سمحت أيضاً للطيران الإسرائيلي بالمرور من أجوائها للوصول إلى الإمارات، الدولة التي وقعت اتفاق سلام مع إسرائيل في 13 أغسطس/آب الماضي، واستقبلت الوفد التطبيعي الأمريكي بزعامة مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر قادماً من الإمارات التي طبعت مع إسرائيل، خلال جولته الخليجية الهادفة إلى تحصيل المزيد من التقارب بين إسرائيل ودول الخليج.

وعلى الرغم من السيادة السعودية على الحرمين فإن سياسة محمد بن سلمان القمعية والدفع ببلاده في معارك خارجية مثل الحرب في اليمن، أدت إلى تآكل مكانة السعودية في العالم الإسلامي. في المقابل تُعَدّ إعادة آيا صوفيا إلى أصله مسجداً، ووقوف تركيا إلى جانب قضايا الأمة الإسلامية والعمل على دعمها عاملاً معزّزاً لدور أنقرة في المنطقة. ولا شكّ أن وجود الحرمين في السعودية يُعَدّ من أبرز مصادر قوتها الناعمة على الصعيدين الإسلامي والدولي، ولكن هذه القوة لا يمكن ترجمتها إلى رصيد يخدم مكانة السعودية ما دامت تواصل سياسة القمع في الداخل وتجاهل قضايا المسلمين في الخارج، كما يرى مراقبون.

وعمّر محمد بن سلمان خلال سنوات قليلة من صعوده السياسي مملكة من الخوف والترهيب، ليس على الصعيد السياسي وحسب بل على الصعيد الديني أيضاً. وبدلاً من أن تكون السعودية رائدة قوى التسامح في العالم الإسلامي، بل في العالم أجمع، وتتحدث باسم المسلمين في كل مكان وتدافع عنهم نظراً إلى مكانة الحرمين، باتت رمزاً للخوف والقمع. وقد أدّت هذه السياسية إلى تآكل مكانة السعودية، وأدى الوصول غير الآمن إلى مشاعر بيت الله الحرام إلى زيادة هذا التآكل.

الروهينغيا.. الكيل بمكيالين

وبالرغم من إدانة السعودية لانتهاكات حقوق المسلمين الروهينغيا وحرق مساجدهم، والبيان الذي أصدرته الخارجية السعودية الذي دعت فيه الأمم المتحدة لطرح قرار يدين تلك الانتهاكات، إلا أن الرياض تدين في العلن وتساهم في انتهاك حقوق الروهينغيا بالسر، وهو ما كشفته دعوة مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في ميانمار "يانغي لي"، للسلطتين السعودية والهندية، حين طلبت منهما "عدم ترحيل مسلمين من إقليم أراكان (الروهينغيا) إلى بنغلادش قسراً".

وعبرت "لي" عن قلقها وحزنها حيال أنباء ترحيل وتوقيف السعودية في المستقبل القريب عدداً من مسلمي "أراكان" الموجودين على أرضها، فضلاً عن إجبار الهند هؤلاء الأشخاص على الذهاب إلى بنغلادش.

وأضافت: "هؤلاء الناس هربوا من الظلم في ميانمار، وينبغي أن يعاملوا بشكل مناسب".

وكشفت تقارير أن نحو 1300 أراكاني عبروا من الهند إلى بنغلادش منذ مطلع العام الماضي، خشية ترحيلهم إلى ميانمار. فيما ذكرت تقارير أخرى أن السلطات السعودية تخطط لترحيل 250 مسلماً أراكانياً من البلاد إلى بنغلادش.

ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، ينفذ جيش ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية بحق الروهينغيا في أراكان. وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهينغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلاً عن لجوء قرابة مليون آخرين إلى بنغلادش، وفقاً للأمم المتحدة.

أزمة كشمير.. السعودية حليفة الهند

ولم تهتم السعودية بالنزاع بين الهند وباكستان الذي بدأ على إقليم كشمير منذ نيلهما الاستقلال عن بريطانيا عام 1947، ونشبت 3 حروب بينهما، في 1948 و1965 و1971، أسفرت عن مقتل قرابة 70 ألف شخص من الطرفين، واقتصرت تحركات السعودية ضد ما ترتكبه الهند من جرائم في الإقليم على بعض المباحثات بين الجانبين على مستوى وزراء الخارجية.

وتقف السعودية صامتة تجاه ما يحدث في تلك المنطقة من انتهاكات للمسلمين والتي كان آخرها في الخامس من أغسطس/آب 2020، حين وضع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي حجر الأساس لمعبد هندوسي في موقع مقدس متنازع عليه بين المسلمين والهندوس في بلدة أيوديا الشمالية، ليُبنى المعبد فوق أنقاض موقع كان فيه مسجد بابري التاريخي الذي يعود بناؤه إلى القرن السادس عشر، والذي هدمه متطرفون هندوس عام 1992.

ولا تكتفِ الرياض بالصمت، بل زادت من التقارب بينها وبين الهند، وهو ما ذكره الكاتب روبرت ستون في مقال له بموقع "ميدل إيست آي" البريطاني حين قال "إن قضية كشمير ووباء كورونا سيؤديان إلى تجاوز الهند باكستان في العلاقة الاستراتيجية بالسعودية، مشيراً إلى أن التعاون الاقتصادي بين السعودية وباكستان سيتقلص على المدى الطويل، ويمكن أن تتفوق نيودلهي على إسلام آباد كحليف استراتيجي رئيسي للرياض في جنوب آسيا".

وتشير الكثير من المعلومات إلى تقلص العلاقات بين السعودية وباكستان، مقابل تطورها بين السعودية والهند. فلم تنتقد السعودية انتهاك الهند الحكم الذاتي لكشمير، فيما رفضت منظمة التعاون الإسلامي التي تهيمن عليها السعودية طلباً من باكستان لعقد مؤتمر لوزراء الخارجية للدول الأعضاء بها.

وسبق أن انتقد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي، على غير عادة باكستان، وتعهد بعقد اجتماع منفصل، كما وافقت باكستان على المشاركة في قمة إسلامية بماليزيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ضمت تركيا وإيران وقطر أيضاً؛ لكنها تراجعت في آخر لحظة بضغط من الرياض.

السعودية لم تنتقد انتهاك الهند الحكم الذاتي لكشمير، ومنظمة التعاون الإسلامي التي تهيمن عليها السعودية رفضت طلباً من باكستان لعقد مؤتمر لوزراء الخارجية للدول الأعضاء بها - الكاتب روبرت ستون في مقال بموقع "ميدل إيست آي"

وذكر الكاتب أن السعودية طلبت إرجاع قرض قبل الأوان من باكستان بقيمة مليار دولار، ولم تجدد اتفاقاً لتأجيل سداد 3 مليارات دولار من واردات النفط السعودية.

وأشار أيضاً إلى أن باكستان صوتت عدة مرات ضد مشروعات قرارات سعودية بالأمم المتحدة تنتقد إيران، وإلى رفض إسلام آباد في 2015 إرسال قوات للمشاركة في حرب السعودية باليمن، حتى في عهد رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف، الذي تُعتبر علاقته بالرياض أقوى من علاقة رئيس الوزراء الحالي عمران خان.

وبشأن التقارب السعودي الهندي، قال ستون إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان زار نيودلهي في فبراير/شباط 2019، وتعهد باستثمارات كبيرة في عدة قطاعات بالهند، كما تم الإعلان عن اتفاق نفطي بين البلدين قيمته 15 مليار دولار في أغسطس/آب، أي بعد أيام فقط من إعلان الهند إلغاءها استقلال كشمير.

وأضاف أن الهند زادت واردات النفط من السعودية بنسبة 32% منذ فرض العقوبات الأمريكية على إيران، في الوقت الذي أصبح فيه النفط أقل أهمية بالنسبة لباكستان لاعتمادها على الغاز المسال من قطر وحقول الفحم الحجري الداخلية التي تساعدها الصين على تطويرها.

وفي الوقت الذي يعتمد فيه الاقتصاد الباكستاني بشكل كبير على تحويلات العاملين في السعودية، تراجعت تدفقات التحويلات المالية من العاملين الباكستانيين بالمملكة، منذ نهاية طفرة السلع العالمية في 2014، ومن المتوقع أن تنخفض أكثر هذا العام بسبب فيروس كورونا.

في السياق ذاته، أشار باحثان في مقال منشور بموقع "الجزيرة الإنجليزية" إلى أن السعودية والإمارات تعززان علاقاتهما مع الهند أكثر من علاقاتهما مع باكستان، وأن الدولتين الخليجيتين لم تعودا حليفتين لإسلام آباد في أهم قضاياها السياسية الاقتصادية.

ونوه الباحثان إلى أن تصريحات قريشي يُنظر إليها على أنها تهديد مبطن لإنشاء كتلة جديدة تنافس منظمة المؤتمر الإسلامي التي تهيمن عليها السعودية.

وأجاب مقال للمحرر في شبكة TRT سعد حسن على سؤال "لماذا تلوم باكستان السعودية على انتكاسة كشمير؟"، موضحاً أن السعودية اكتفت بالصمت عندما غيرت حكومة مودي وضعَ كشمير العام الماضي، وقللت الإمارات من الأمر، قائلةً إنه "شأن داخلي" يخص الهند.

بن سلمان وأسباب تراجع مكانة السعودية

ومنذ أن بدأ نجم محمد بن سلمان يسطع، تحديداً عام 2015 الذي عُيّن فيه وزيراً للدفاع في السعودية، وبداية تدخله في شؤون المملكة الداخلية والسياسية الخارجية كولي لولي العهد، ثم التعمّق أكثر في إدارة البلاد والاستفراد فيها بعد الإطاحة بخصومه وعلى رأسهم ولي العهد محمد بن نايف، بدأت المملكة تشهد عصر “الهبوط” والتقهقر على صعيد دورها المحوري في العالم الإسلامي.

وكانت المملكة العربية السعودية، قد بدأت تفقد ثقة الشعوب العربية والإسلامية قبل ذلك بسنوات خاصة مع انطلاق شرارة الربيع العربي في تونس ومصر وسوريا وليبيا واليمن، إذ لعبت إلى جانب الإمارات دوراً أدى إلى الإطاحة بالنظام الديمقراطي في مصر عن طريق انقلاب عسكري، وكذلك شنت حرباً ما زالت نيرانها متقدة في اليمن، وهو ما أدى إلى انقطاع حبل الثقة بينها وبين شعوب دول عربية كثيرة.

وزادت سمعة المملكة تراجعاً في ظل حكم بن سلمان الذي اتسم بالبطش والقمع العابر للقارات، إذ سعى إلى ملاحقة معارضيها في شتى بقاع الأرض، ولعلّ أبرز تلك القضايا قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول، فيما ساهمت الحرب في اليمن إلى اتساع رقعة الاتهام للسعودية بارتكاب الجرائم، بينما بدا المشهد السياسي في العالم العربي والإسلامي متخماً بالأحداث خالياً فقط من الموقف السعودي، في ظل تسارع الأحداث، ابتداءً بكشمير، مروراً بميانمار فتركستان الشرقية، وفلسطين وغيرها من القضايا التي تعصف بالأمة.

وبينما يمارس نشطاء من اليمين المتطرف في النرويج طقوسهم بحرق القرآن الكريم، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في العالمين العربي والإسلامي، تحافظ السعودية على صمتها المطبق، إذ يبدو محمد بن سلمان منشغلاً في هذه الأيام بلقاء الوفود الأمريكية، والتي كان آخرها اللقاء مع جاريد كوشنر في الرياض والذي جاء إلى دول الخليج في مسعى إلى صياغة مشهد جديد للتطبيع العلني مع إسرائيل بعد أن وقعت الإمارات على تطبيع شامل.

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دعم التطبيع مع إسرائيل

ولعلّ أهم الشعوب التي انقطع حبل الثقة بينها وبين السعودية هو الشعب الفلسطيني الذي تلقى الضربات تباعاً من قبل الرياض في ظل السعي الغربي والإسرائيلي إلى إملاء صفقة القرن، وضم أراض بالضفة الغربية لإسرائيل وموقف السعودية الضعيف من الأحداث المتتابعة، بل سعيها إلى التضييق على المقاومة الفلسطينية، واعتقالها عدداً من المنتمين إليها، وخاصة الذين لهم علاقة بحركة حماس.

وفي سياق غير بعيد، سمحت السلطات السعودية لأوّل مرة في التاريخ لطائرة إسرائيلية بالمرور في أجوائها أثناء انطلاقها نحو الإمارات، في الوقت الذي ما زال فيه الحصار على قطاع غزة مستمراً، وكذلك اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، التي تسعى السعودية إلى وضع موطئ قدم لها فيها كبديل لتركيا التي تعزز صمود المقدسيين، وذلك بتدبير إسرائيلي، كما كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم".

وفي القضية الفلسطينية أيضاً، أدارت تركيا المشهد كلّه بعدما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، إذ سارعت أنقرة إلى نقل الملف إلى المحافل الدولية كافة، ونجحت باستصدار قرار من الأمم المتحدة يؤكد عدم شرعية وقانونية القرار الأمريكي، بينما اقتصر الموقف السعودي على بيان.

ويرى الكاتب الإسرائيلي

أنشل بفيفر

، في مقال بصحيفة هآرتس، أن الارتباط بين إسرائيل ودول الخليج بدأ بشكل جدي منذ عقدين ونصف في أعقاب اتفاق أوسلو، وكان من شبه المؤكد أن يخرج إلى العلن لو لم تتعثر عملية السلام مع الفلسطينيين. ومع ذلك، ظلت الروابط وراء الكواليس قوية، ونمت أقوى على مدى العقد الماضي، إذ قدم التهديد الإيراني سبباً مشتركاً، خاصة مع السعودية.

ويشير الكاتب الإسرائيلي إلى أن "مبادرة السلام العربية بقيادة السعودية لعام 2002، كانت أول اقتراح واضح للتطبيع الكامل بين إسرائيل وغالبية الدول العربية، وكان الشرط هو الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي المحتلة. وبينما أعادت جامعة الدول العربية التأكيد مرتين لدعمها للمبادرة، قام العديد من أعضائها من وراء الكواليس بتطبيع العلاقات بهدوء مع إسرائيل، بغض النظر عن القضية الفلسطينية التي لم ترواح مكانها في السنوات الـ18 الماضية".

مواقف باردة من جرائم الكراهية ضد المسلمين

وفي الوقت الذي تنتهج فيه السعودية ازدواجية المواقف بشأن بعض القضايا وفقاً لمصالحها، نجدها صامتة تماماً تجاه ممارسات حساسة ضد الإسلام والمسلمين من قبل بعض الدول الغربية.

ففي الوقت الذي أقدمت فيه منظمة "سيان" النرويجية المعادية للمسلمين في مدينة كريستيانساند جنوب النرويج، على حرق نسخة من القرآن الكريم، وألقت نسختين من القرآن في سلة قمامة، لم يصدر أي موقف أو بيان من السعودية يدين ما حصل.

في مواجهة التحدي الخطير للإرهاب والتطرف، اتخذت الصين سلسلة إجراءات لمكافحة الإرهاب والتطرف في شينجيانغ، وخصوصاً عبر إنشاء مراكز تعليم وتدريب مهنية، ما أدى إلى عودة الأمن للمنطقة. - الدول الـ37 دولة التي وجهت رسالة إلى الأمم المتحدة مؤيدة للصين ضد الأويغور

ولم تكتفِ السعودية بالصمت ضد جرائم الكراهية، بل كانت من بين الدول الـ37 دولة التي وجهت رسالة إلى الأمم المتحدة تدعم فيها بكين، وذلك رداً على رسالة مماثلة وجهتها 22 دولة غالبيتها غربية، تهاجم فيها سياسة الصين في إقليم شينجيانغ، حسب "فرانس 24".

وتفرض الحكومة الصينية إجراءات أمنية قاسية في هذه المنطقة الشاسعة المتاخمة لآسيا الوسطى وباكستان، منذ سلسلة من الهجمات الدموية التي نسبت إلى أفراد في أقلية الأويغور المسلمة الناطقة بالتركية. ويعتقد أن الصين احتجزت ما يصل إلى مليون شخص في معسكرات لإعادة تأهيلهم. وتنفي بكين ذلك وتتحدث عن "مراكز تدريب مهني" لإغناء المعارف ومحاربة التطرف الإسلامي.

وهنأ الموقعون في الرسالة التي وجهت إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان، كولي سيك والمفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه "الصين بإنجازاتها اللافتة على صعيد حقوق الإنسان"، مضيفين أنهم "أخذوا علماً بالأضرار الهائلة التي تسبب بها الإرهاب والتوجه الانفصالي والتطرف الديني لكل المجموعات الإثنية في شينجيانغ"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.