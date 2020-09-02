أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي جندياً إسرائيلياً يضغط بركبته على عنق متظاهر فلسطيني أثناء اعتقاله خلال مظاهرة في الضفة الغربية المحتلة الثلاثاء.

وكثيرا ما يتهم الفلسطينيون والجماعات الحقوقية الإسرائيلية قوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام القوة المفرطة لتفريق الاحتجاجات الفلسطينية.

ويُظهر الفيديو الذي جرى تداوله الثلاثاء جندياً إسرائيلياً يحاول شل حركة المتظاهر الفلسطيني خيري حنون (65 عاماً)، بينما يرفع جنود آخرون بنادقهم ويدعون مجموعة من المصورين الإخباريين للتراجع.

وطرح الجندي حنون في النهاية أرضاً ثم بدا ضاغطاً بركبته على رقبته وظهره وهو مقيد يديه.

وقال حنون إنه كان مع عشرات المتظاهرين بالقرب من بلدة طولكرم بالضفة الغربية، حيث كانوا يحتجون على الخطط الإسرائيلية لبناء منطقة صناعية.

وأضاف أنه دفع جندياً صوَّب بندقيته نحو المتظاهرين، ما أدى إلى نشوب شجار.