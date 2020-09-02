سياسة
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سوريا.. تنظيم YPG الإرهابي يختطف طفلة ويجندها بصفوفه
اختطف تنظيم YPG/PKK الإرهابي، طفلة تبلغ من العمر 13 عاماً وجندها في صفوفه، ما أسفر عن اشتباكات في قرية بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، وفق مصادر محلية.
سوريا.. تنظيم YPG الإرهابي يختطف طفلة ويجندها بصفوفه
الاحتجاجات تحولت إلى مواجهات بين أهالي القرية وعناصر التنظيم / AA
2 سبتمبر 2020

اختطف تنظيم YPG/PKK الإرهابي، طفلة تبلغ من العمر 13 عاماً وجندها في صفوفه، ما أسفر عن اشتباكات في قرية بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، وفق مصادر محلية.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأناضول، الثلاثاء، بأن التنظيم الإرهابي خطف الفتاة من قرية "هرم شيخو" الواقعة بين مدينة القامشلي وبلدة عامودا في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، ونقلها إلى معسكراتها لتجنيدها في صفوفه.

وأشارت المصادر إلى أن عائلة الفتاة وأهالي القرية علموا أن التنظيم اختطف طفلتهم، فقدموا إلى القامشلي وتجمعوا في محيط أحد مقرات التنظيم الإرهابي وطالبوا باستعادتها.

ولفتت المصادر إلى أن "الاحتجاجات تحولت إلى مواجهات بين أهالي القرية وعناصر التنظيم أسفرت عن جرح أحد العناصر".

ومنذ سيطرته على مناطق واسعة شمالي شرقي البلاد قبل سنوات، يقوم التنظيم الإرهابي بتجنيد الأطفال في صفوفه، حيث لم يتوقف عن ذلك، رغم التحذيرات الدولية.

وتشكل عين العرب (كوباني) والرقة، وتل أبيض والطبقة والحسكة وقامشلي، وعامودا، ورأس العين، والأجزاء الشمالية من محافظة دير الزور، أهم المناطق الآهلة التي يسيطر عليها التنظيم، حيث ما زال العرب يشكلون 70% من إجمالي عدد السكان.

ويحتل تنظيم PYD/PKK الإرهابي 25% من الأراضي السورية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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