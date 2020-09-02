انتقدت شمال قبرص التركية، الثلاثاء، قرار الولايات المتحدة رفع حظر السلاح عن جنوب قبرص، معتبرة إياه بـ"الخاطئ" و"المخيب للآمال".

وفي بيان صادر عن رئاسة قبرص التركية، وصف رئيس الجمهورية مصطفى أقنجي، القرار خلال اتصال هاتفي مع سفيرة الولايات المتحدة في جنوب قبرص، جوديث جيل غاربر بأنه "خطوة في الطريق الخاطئ".

وأضاف البيان أن الاتصال جاء بناء على طلب غاربر، بهدف إبلاغ أقنجي بالقرار الذي ينص على رفع حظر بيع السلاح إلى جنوب قبرص، في الفترة بين 1 أكتوبر/تشرين الأول 2020، و30 سبتمبر/أيلول 2021.

ودعا أقنجي الولايات المتحدة لدعم الجهود الرامية للحوار والتفاوض في قبرص وشرق المتوسط، بدلاً من المساهمة في زيادة التسلّح.

من جانب آخر، شدد رئيس الوزراء أرسين تتار، في بيان، أن هذا القرار لن يساهم سوى في زيادة ابتعاد الجانب الرومي عن التفاوض، وكسب الولايات المتحدة للأموال.

وأكد أن اتخاذ قرار كهذا في وقت تزداد فيه عمليات الاستفزاز اليونانية في المنطقة، لا يليق بدولة تتمتع بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن مثل الولايات المتحدة.

ودعا تتار، واشنطن للتراجع فوراً عن هذا الخطأ، مشدداً على تمسك بلاده وتركيا بحقوقهما في المنطقة.

بدوره، قال قدرت أوزرساي، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية شمال قبرص، إن "رفع الولايات المتحدة حظر السلاح عن جنوب قبرص يعتبر مخيباً للآمال الرامية لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، في بيان، إن واشنطن رفعت حظر السلاح عن جنوب قبرص للسنة المالية 2021.

وأضافت أن وزير الخارجية مايك بومبيو، أبلغ رئيس إدارة جنوب قبرص نيكوس أناستاسياديس بالقرار، خلال اتصال هاتفي.