قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء، إنه ليس في موقع يُمكِّنه من إصدار حكم على قرار مجلة "شارلي إبدو" الساخرة إعادة نشر رسم كاريكاتيري للنبي محمد، مضيفاً أن "فرنسا تتمتع بحرية التعبير".

لكن ماكرون قال خلال زيارة له إلى لبنان، إنه يتعين على المواطنين الفرنسيين إظهار الكياسة والاحترام لبعضهم بعضاً وتجنب "حوار الكراهية".

وأعادت المجلة نشر الرسوم عشية محاكمة عُقِدت في باريس لمن يشتبه في أنهم شركاء في هجوم نفّذه مسلحون عام 2015 على مقر المجلة، وقُتل خلاله 12 شخصاً.

وأثارت الرسوم موجة غضب في العالم الإسلامي عندما نشرتها "شارلي إبدو" وإصدارات أخرى لها أول مرة.

وقبل الهجوم على مقر "شارلي إبدو"، حذّر مسلحون على الإنترنت المجلة من أنها ستتحمل تبعات نشر الرسوم الكاريكاتيرية.

وقال ماكرون إنه "ليس من شأن رئيس الجمهورية على الإطلاق الحكم على الاختيارات التحريرية لصحفي أو غرفة أخبار، فنحن لدينا حرية صحافة".