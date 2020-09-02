سياسة
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برلمان تونس يمنح حكومة المشيشي الثقة
صوّت البرلمان التونسي، بالأغلبية المطلقة، بمنح الثقة لحكومة هشام المشيشي. وشهد التصويت موافقة 134 نائباً على الحكومة المقترحة، واعتراض 67 ودون تحفّظ، فيما شارك 201 من النواب في عملية التصويت من أصل 217 .
برلمان تونس يمنح حكومة المشيشي الثقة
البرلمان التونسي يصوت بالأغلبية المطلقة بمنح الثقة لحكومة هشام المشيشي / AP
2 سبتمبر 2020

صوّت البرلمان التونسي، في ساعة مبكّرة من الأربعاء، بالأغلبية المطلقة، بمنح الثقة لحكومة هشام المشيشي.

وجاء ذلك بعد جلسة عامّة برلمانية خصصت لعرض حكومة المشيشي على التصويت، انطلقت صباح الثلاثاء، وتواصلت إلى ساعة مبكّرة من الأربعاء، بعد مداولات تجاوزت 14 ساعة.

وشهد التصويت موافقة 134 نائباً بنعم على الحكومة المقترحة، واعتراض 67 ودون تحفّظ (201 من النواب شاركوا في عملية التصويت من أصل 217 ).

وصوّت لصالح حكومة المشيشي نواب من كتل حركة النهضة (54 مقعداً)، وقلب تونس (27 مقعداً)، والإصلاح (16 مقعداً)، وتحيا تونس (10 مقاعد)، والكتلة الوطنية (11 مقعداً)، والمستقبل (9 مقاعد)، وعدد من النواب المستقلين.

أمّا الكتل الرافضة لمنح الثقة فهي، الكتلة الديمقراطية (38 مقعداً/ وتضمّ التيار الديمقراطي وحركة الشعب) وكتلة ائتلاف الكرامة (19 مقعداً) وكتلة الحزب الدستوري الحرّ (16 مقعداً).

وتضم حكومة المشيشي التي اختارها حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب السياسية 25 وزيراً و3 كتّاب دولة.

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، هشام المشيشي وزير الداخلية بتشكيل الحكومة الجديدة خلال شهر واحد، بدأ يوم 26 من الشهر ذاته.

ويأتي هذا التكليف بعد استقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ بسبب شبهات تضارب مصالح تحوم حوله.

وعاشت تونس، في الآونة الأخيرة، أزمة سياسية حادة، نتيجة تصاعد الخلافات بين الفرقاء السياسيين، وشبهات تضارب المصالح التي أجبرت الفخفاخ على الاستقالة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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