سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 2 سبتمبر/أيلول 2020
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خلاصات من TRT عربي: 2 سبتمبر/أيلول 2020
متحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي يقول إن أنقرة تضع خطوطاً حمراء للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شرقي المتوسط / AA
2 سبتمبر 2020

أهم الأحداث:

متحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي يقول إن أنقرة تضع خطوطاً حمراء للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شرقي المتوسط، وأنقرة وموسكو تتفقان على مواصلة اللقاءات لحل الأزمة الليبية.

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        جليك رداً على فرنسا: تركيا هي من تضع الخطوط الحمراء شرقي المتوسط

          قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك الثلاثاء، إن أنقرة تضع خطوطاً حمراء للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شرقي المتوسط. وأوضح جليك في مؤتمر صحفي أنه "إذا كان الرئيس الفرنسي يعلن خطوطاً حمراء في جرفنا القاري ووطننا الأزرق، فإننا نضع له خطوطاً حمراء بالمثل شرقي المتوسط". [TRTعربي]

          وأضاف أن "تركيا تجري أعمال بحث وتنقيب شرقي المتوسط ضمن جرفها القاري ومياهها الإقليمية، وهذا أمر لا علاقة لليونان به". وشدد متحدث "العدالة والتنمية" على أن "اليونان باتت دولة قرصنة في شرق المتوسط، وتسعى لأمور أكبر من حجمها". [TRTعربي]

          أنقرة وموسكو تتفقان على مواصلة اللقاءات لحل الأزمة الليبية

          أعلنت وزارة الخارجية التركية الثلاثاء، اتفاق أنقرة وموسكو على مواصلة اللقاءات من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية. جاء ذلك في بيان للخارجية حول الزيارة التي أجراها وفد برئاسة سادات أونال نائب وزير الخارجية التركي إلى روسيا، استغرقت يومين. [TRTعربي]

          وقال البيان: "تقررت مواصلة اللقاءات بين تركيا وروسيا الاتحادية بغية المساهمة في إيجاد حل سياسي في ليبيا". ولفت إلى أن الوفد التركي بحث مع مسؤولين روس قضايا إقليمية في مقدمتها ليبيا وسوريا. [TRTعربي]

          مصدر:TRT عربي - وكالات
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