سياسة
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أنقرة تدعو واشنطن لمراجعة قرار "رفع حظر السلاح" عن إدارة جنوب قبرص
قالت وزارة الخارجية التركية الثلاثاء، إن قرار واشنطن رفع حظر السلاح عن إدارة جنوب قبرص "يسمم أجواء السلام والاستقرار في المنطقة، ولا يتماشى مع روح التحالف مع الولايات المتحدة"، داعية واشنطن لمراجعة قرارها.
أنقرة تدعو واشنطن لمراجعة قرار "رفع حظر السلاح" عن إدارة جنوب قبرص
الخارحية التركية قالت إنه إذا لم تتراجع واشنطن عن القرار، فستُتَّخذ خطوات مماثلة من قبل أنقرة / AA
1 سبتمبر 2020

دعت وزارة الخارجية التركية الثلاثاء، واشنطن، لمراجعة قرار رفع حظر السلاح عن إدارة جنوب قبرص.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية، انتقدت فيه القرار، وشددت على أنه "في الوقت الذي تُبذَل فيه المساعي لتخفيف التوتر شرقي المتوسط، فإن توقيع الولايات المتحدة هذا القرار الذي يسمم أجواء السلام والاستقرار في المنطقة، لا يتماشى مع روح التحالف".

وأضافت أنه "إذا لم تراجع واشنطن قرار رفع حظر السلاح عن إدارة جنوب قبرص، فستُتَّخذ خطوات مماثلة".

وأردف البيان: "ندعو الولايات المتحدة لمراجعة القرار، وننتظر منها دعم الجهود الرامية إلى تأسيس السلام والاستقرار في المنطقة".

وتابع: "وفي حال عدم قيامها بذلك، ستتخذ تركيا بصفتها دولة ضامنة وبشكل يتوافق مع مسؤولياتها القانونية والتاريخية، الخطوات اللازمة المماثلة من أجل ضمان أمن شعب قبرص التركية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس في بيان، إن واشنطن رفعت حظر السلاح عن إدارة جنوب قبرص للسنة المالية 2021.

وأضافت أن وزير الخارجية مايك بومبيو أبلغ القرار رئيس إدارة جنوب قبرص نيكوس أناستاسياديس خلال اتصال هاتفي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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