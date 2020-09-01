سياسة
2 دقيقة قراءة
زعيم قبلي يمني يتهم الإمارات والسعودية بإدخال إسرائيل إلى "سقطرى"
اتهم زعيم قبلي يمني الثلاثاء، الإمارات والسعودية، بإدخال إسرائيل إلى جزيرة سقطرى، جنوبي شرقي البلاد، ذات الموقع الاستراتيجي على المحيط الهندي.
زعيم قبلي يمني يتهم الإمارات والسعودية بإدخال إسرائيل إلى "سقطرى"
تعد سقطرى كبرى جزر الأرخبيل الواقع عند مدخل خليج عدن وتقع في ممر شحن رئيسي يربط بين أوروبا وآسيا. / Reuters
1 سبتمبر 2020

اتهم زعيم قبلي يمني الثلاثاء، الإمارات والسعودية بإدخال إسرائيل إلى جزيرة سقطرى، جنوبي شرقي البلاد، ذات الموقع الاستراتيجي على المحيط الهندي.

جاء ذلك في بيان لشيخ مشايخ قبائل محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية عيسى سالم بن ياقوت، بعد أيام من كشف موقع أمريكي متخصص في الأبحاث العسكرية والاستراتيجية عن وصول وفد إماراتي-إسرائيلي إلى الجزيرة .

وكشف موقع "ساوث فرونت" الأمريكي الجمعة، عن اعتزام الإمارات وإسرائيل إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في جزيرة سقطرى.

ونقل الموقع عن مصادر عربية وفرنسية، أن "وفداً ضم ضباطاً إماراتيين وإسرائيليين، زاروا الجزيرة مؤخراً، وفحصوا عدة مواقع بهدف إنشاء مرافق استخبارية".

وحذر بن ياقوت من انتزاع سقطرى من حضن اليمن، مما سماهما دولتَي "المغتصب" الإمارات والسعودية، داعياً لطردهما من البلاد.

كما اتهم بن ياقوت الرياض وأبو ظبي بـ"تدمير المعالم البيئية الساحرة والنادرة بجزيرة سقطرى، وإنشاء معسكرات من دون رقيب وسط صمت دولي رهيب".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الأطراف التي ذكرها البيان بشأن الجزيرة التي تسيطر عليها قوات للمجلس الانتقالي اليمني المدعوم إماراتياً.

ومنذ يونيو/حزيران الماضي، تسيطر قوات تابعة للمجلس الانتقالي على محافظة سقطرى، بعد اجتياحها بقوة السلاح، وهو ما وصفته الحكومة اليمنية آنذاك بـ"الانقلاب على الشرعية".

وتعد سقطرى كبرى جزر الأرخبيل الواقع عند مدخل خليج عدن، وتشتهر بثراء طبيعتها البرية وموقعها الاستراتيجي، ويقع الأرخبيل في ممر شحن رئيسي يربط بين أوروبا وآسيا.

وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات (الشريك الثاني للسعودية في التحالف) بدعم المجلس الانتقالي الجنوبي لخدمة أهداف خاصة بها في اليمن، الأمر الذي تنفيه أبو ظبي.

ويزيد من تعقيدات النزاع اليمني أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/آذار 2015، ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعماً للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us