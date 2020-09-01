سياسة
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مجلة "شارلي إبدو" الفرنسية تعاود نشر رسوم تسخر من النبي محمد
قالت وكالة رويترز إن مجلة شارلي إبدو الفرنسية الساخرة ستعاود الأربعاء 2 سبتمبر/ أيلول، نشر رسوم تسخر من النبي محمد، وذلك مع بدء محاكمة مشاركين مزعومين في الهجوم الذي تعرضت له عام 2015، وأوقع قتلى.
مجلة "شارلي إبدو" الفرنسية تعاود نشر رسوم تسخر من النبي محمد
المجلة الفرنسية أثارت لوقت طويل الجدل بهجومها الساخر على الإسلام / AFP
1 سبتمبر 2020

تعاود مجلة شارلي إبدو الفرنسية الساخرة نشر رسوم تسخر من النبي محمد، أثارت موجة غضب في العالم الإسلامي، وذلك مع بدء محاكمة مشاركين مزعومين في الهجوم الذي تعرضت له عام 2015، وأوقع قتلى.

وكتب رئيس التحرير لوران سوريسو في مقال سيصاحب الرسوم التي ستنشر على غلاف المجلة غداً الأربعاء: "لن ننحني أبداً.. لن نستسلم".

ومن بين الرسوم التي كانت صحيفة دنماركية نشرت معظمها عام 2005، ثم عاودت شارلي إبدو نشرها بعد ذلك بعام، رسم يصور النبي محمد معتمراً عمامة على شكل قنبلة يتدلى منها فتيل الإشعال.

وقُتل 12 شخصاً من بينهم بعض أشهر رسامي شارلي إبدو، عندما اقتحم سعيد وشريف كواشي مقر المجلة في باريس، وأمطروا المبنى برصاص بنادقهم الآلية.

وفي مواجهات متفرقة، قتلت الشرطة الشقيقين شريف وسعيد ومسلحاً إسلامياً ثالثاً قَتل خمسة أشخاص في الساعات الثماني والأربعين التي تلت الهجوم على شارلي إبدو، لكن ستبدأ غداً محاكمة 14 من شركائهم المزعومين.

ويعتقد كثيرون أن نشر الرسوم يشكل استفزازاً جديداً من المجلة التي أثارت لوقت طويل الجدل بهجومها الساخر على الدين.

وبعد نشر الرسوم في عام 2006، حذَّر متشددون على الإنترنت من أن المجلة ستدفع ثمن سخريتها.

وفي السابق، قال مسلمون إن رسم عمامة النبي على شكل قنبلة وصم لجميع المسلمين بالإرهاب، تماماً مثل رسم في شارلي إبدو صوَّر النبي وهو يتحدث إلى إسلاميين متشددين قائلاً لهم إن من الصعب أن يحبهم البلهاء.

وفي عام 2007، رفضت محكمة فرنسية ما ذهبت إليه جماعات إسلامية من أن نشر الرسوم حرض على كراهية المسلمين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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