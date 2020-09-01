سياسة
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أنقرة وموسكو تتفقان على مواصلة اللقاءات لحل الأزمة الليبية
كشفت الخارجية التركية عن اتفاق أنقرة وموسكو على مواصلة اللقاءات لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية. وأوضح بيان للخارجية أنه جرى خلال مباحثات بين الجانبين، تأكيد تحديد آليات إخلاء مدينتَي سرت والجفرة من القوات العسكرية، لتحقيق وقف إطلاق نار دائم.
أنقرة وموسكو تتفقان على مواصلة اللقاءات لحل الأزمة الليبية
تركيا وروسيا تتفقان على مواصلة اللقاءات لحل الأزمة الليبية / AA
1 سبتمبر 2020

أعلنت وزارة الخارجية التركية الثلاثاء، اتفاق أنقرة وموسكو على مواصلة اللقاءات، من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.

جاء ذلك في بيان للخارجية حول الزيارة التي أجراها وفد برئاسة سادات أونال نائب وزير الخارجية التركي إلى روسيا، استغرقت يومين.

وقال البيان: "تقررت مواصلة اللقاءات بين تركيا وروسيا الاتحادية بغية المساهمة في إيجاد حل سياسي في ليبيا".

ولفت إلى أن الوفد التركي بحث مع مسؤولين روس، قضايا إقليمية في مقدمتها ليبيا وسوريا.

وأوضح أنه جرى خلال المباحثات، تأكيد تحديد آليات إخلاء مدينتَي سرت والجفرة من القوات العسكرية، لتحقيق وقف إطلاق نار دائم في ليبيا.

وأردف البيان: "وفي هذا الإطار، جرى الإعراب عن دعم أعمال اللجنة العسكرية المشتركة (5 5) بين الليبيين بقيادة الأمم المتحدة".

وأضاف أنه جرى خلال المباحثات تأكيد ضرورة إطلاق حوار سياسي شامل بين الفرقاء الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة، للتوصل إلى حل سياسي في البلاد.

كما أكد البيان أهمية التزام قرارات مؤتمر برلين الذي انعقد مطلع العام الجاري، للدفع بالعملية السياسية في ليبيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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