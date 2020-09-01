توفي معارض مصري الثلاثاء، داخل محبسه في سجن "طرة" جنوب العاصمة القاهرة، على إثر عقوبة تأديبية بـ"الحبس الانفرادي"، وفق مصادر حقوقية متطابقة.

جاء ذلك وفق تصريحات لمستشار وزير الأوقاف المصري الأسبق وناشط حقوقي، وبيانين منفصلين صدرا عن منصتَي "نجدة" و"نحن نسجل" الحقوقيتين (غير حكوميتين).

وفي بيانها، قالت منظمة "نحن نسجل" التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، إن المعتقل عبد الرحمن محمد زوال، المتهم في قضية "كتائب حلوان" توفى داخل محبسه بسجن تحقيق طرة (جنوب القاهرة) مساء الاثنين، بعد "وضعه في زنازين التأديب لمدة 3 أيام".

فيما أوضحت منصة "نجدة" الحقوقية عبر حسابها على تويتر، أن "زوال (39 عاماً) المعتقل منذ 6 سنوات، لفظ أنفاسه الأخيرة داخل زنزانة التأديب بسجن تحقيق طرة، في ظروف حبس غير آدمية تفضي حتماً إلى الوفاة".

بدوره، أكد مستشار وزير الأوقاف المصري الأسبق محمد الصغير عبر حسابه على تويتر، "وفاة المعتقل عبدالرحمن زوال، داخل محبسه بسجن تحقيق طره".

وقال الناشط المعارض هيثم أبو خليل في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن "عبد الرحمن يوسف أحمد زوال، استشهد في محبسه بسجن تحقيق طرة، والمعتقل منذ 6 سنوات (..) بعد ثلاثة أيام فقط من إيداعه زنزانة التأديب!".