سياسة
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مفتي القدس يشيد بدور تركيا بدعم القضية الفلسطينية
أشاد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين الثلاثاء، بدور تركيا في دعم القضية الفلسطينية.
مفتي القدس يشيد بدور تركيا بدعم القضية الفلسطينية
المفتي حسين طالب العرب والمسلمين بالقيام بمسؤولياتهم تجاه القدس والمسجد الأقصى / AA
1 سبتمبر 2020

أشاد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين بدور تركيا الداعم للقضية الفلسطينية.

وأكد حسين خلال لقائه رئيس السلك الدبلوماسي التركي المؤقت لدى فلسطين السفير أحمد رضا ديمير، "عمق الروابط التاريخية بين الفلسطينيين والأتراك"، حسب بيان صحفي.

وحثّ حسين العرب والمسلمين على القيام بمسئولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني وحماية مقدساته.

وأطلع المفتي السفير التركي على صورة الأوضاع الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره، شدد ديمير على عمق العلاقات التي تجمع بين الشعبين التركي والفلسطيني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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