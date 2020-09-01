سياسة
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الاتحاد الأوروبي يدعو للحوار مع تركيا حول شرقي المتوسط
قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إنه توجد حاجة إلى الحوار مع تركيا من أجل التوصل إلى حل فيما يخص شرقي المتوسط. وأضاف: "ما يجب فعله هو التواصل مع تركيا والبحث عن حلول، والعمل على تخفيض التوتر عبر الحوار. هذا ما يجب أن تركز عليه الأطراف".
الاتحاد الأوروبي يدعو للحوار مع تركيا حول شرقي المتوسط
المتحدث باسم المفوضية الأوروبية يدعو للحوار مع تركيا لإيجاد حل بخصوص شرقي المتوسط / AA
1 سبتمبر 2020

قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، إنه توجد حاجة إلى الحوار مع تركيا من أجل التوصل إلى حل فيما يخص المستجدات شرقي البحر المتوسط.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، أنهم يرغبون في تخفيف حدة التوتر شرقي المتوسط، مؤكداً في الوقت ذاته تضامن الاتحاد الأوروبي مع اليونان وإدارة جنوب قبرص.

وأشار إلى إمكانية اللجوء إلى تدابير تقييدية في حال لم يُخفَّف التوتر شرقي المتوسط، مردفاً: "لكن يمكننا بذل الجهود من أجل تخفيف التوتر عبر الحوار والمباحثات غير المباشرة".

وأعرب المسؤول الأوروبي عن رغبتهم في أن تتحرك تركيا بشكل يساهم في تخفيض التوتر في المنطقة.

وتابع: "ما يجب فعله هو التواصل مع تركيا والبحث عن حلول، والعمل على تخفيض التوتر عبر الحوار. هذا ما يجب أن تركز عليه الأطراف".

وتشهد منطقة شرق البحر المتوسط توتراً، على إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب اليوناني من جزيرة قبرص وبعض بلدان المنطقة، بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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