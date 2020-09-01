أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أن تركيا تؤيد الجلوس على طاولة المفاوضات مع كل الأطراف حول شرقي البحر المتوسط، من أجل تحقيق التقسيم العادل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، الثلاثاء، مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم في العاصمة أنقرة.

وقال جاوش أوغلو: "نحن مع الجلوس على طاولة المفاوضات مع كل الأطراف حول شرقي المتوسط لتحقيق التقسيم العادل".

وحول نقل اليونان جنودها إلى جزيرة "ميس" التي تبعد كيلومترين عن قضاء "قاش" بولاية أنطاليا، قال الوزير التركي: "إذا تجاوز حجم التسليح حده فإن اليونان ستكون هي الخاسرة".

وأشار إلى أن الخطوات الأحادية من الطرف اليوناني تهدف إلى استبعاد تركيا من شرق المتوسط.

وصرح جاوش أوغلو أن العلاقات الثنائية مع الجزائر في مستوى ممتاز في جميع المجالات، مشدداً على ضرورة المضي قدماً في هذا الاتجاه.

وذكر أنه بحث مع بوقادوم قضايا إقليمية وخاصة الملف الليبي، لافتاً إلى أن الأحداث في ليبيا أثرت على الجزائر باعتبارها جارة حدودية.

وأكد أهمية وقف إطلاق النار لتحقيق الحل السياسي في ليبيا، وأن تركيا تدعم العملية السياسية منذ البداية.

وأوضح أن الجنرال الانقلابي خليفة حفتر لا يؤمن بالحل السياسي ووقف إطلاق النار، بل يريد الحل العسكري فقط.