حاولت وسائل الإعلام الإماراتية جاهدة تحسين صورة أبو ظبي أمام العالم العربي والإسلامي بعد اتفاق التطبيع مع إسرائيل، وإثر هجوم شنته العديد من الدول العربية على أبو ظبي، خاصة الحكومة الفلسطينية التي لم تكن تنتظر اتفاقية كهذه وصفتها بأنها "طعنة في ظهر القضية الفلسطينية" من دولة عربية.

اتفاق السلام مع إسرائيل الذي جاء بمباركة أمريكية، واعتبرته واشنطن وتل أبيب "تاريخياً"، روجت له صحف إماراتية على أنه المنقذ للقضية الفلسطينية من خطة الضم الإسرائيلية، وهو ما كذبه لاحقاً مسؤولون إسرائيليون أكدوا أن تل أبيب لم تتنازل عن خطة الضم، وما يحدث الآن هو تجميد لها، وأن اتفاق السلام لم يكن كالاتفاقات السابقة "سلاماً مقابل الأرض"، بل "سلام مقابل سلام".

ويتكشف يوماً بعد آخر تاريخ العلاقات الإسرائيلية الإماراتية، ليتضح للعالم أن الاتفاق الأخير ما هو إلا ثمرة لقاءات سابقة بين البلدين منذ سنوات، وهو ما كشفته صحيفة "يدعوت أحرنوت" الإسرائيلية، الثلاثاء، حين أكدت انعقاد اجتماع سري بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد قبل عامين، ومع الإعلان عنه بشكل علني في 13 أغسطس/آب الماضي في البيت الأبيض، تكون الإمارات الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع إسرائيل بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).

كذبة السلام مقابل وقف الضم

وسعت الصحف الإماراتية لإبراز اتفاقية السلام بهدف حماية الحقوق الفلسطينية وعدم ضم الضفة الغربية، وفتح الآفاق أمام حل الدولتين، إذ تناولت صحيفة الوطن الإماراتية تحت عنوان "محمد بن زايد صانع سلام الشجعان"، حيثيات اتصال هاتفي بين محمد بن زايد والرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وقالت: إنه "تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية".

وتفاخرت الصحيفة بما أسمته بـ"الإنجاز الدبلوماسي التاريخي"، مؤكدة أنه "يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة، وعلى شجاعة الإمارات العربية المتحدة لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة".

وما إن نشرت الصحيفة هذا الادعاء، حتى بدأت الحقائق تتكشف وتفضح أكاذيب الإعلام الإماراتي، فقد قوبل الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بتنديد فلسطيني واسع من فصائل أجمعت، في بيانات منفصلة، على اعتباره "طعنة" بخاصرة الشعب الفسلطيني ونضاله وتضحياته، و"إضعافاً" لموقفه.

وأكد نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني، أن القيادة الفلسطينية ترفض مقايضة تعليق ضم غير شرعي بتطبيع إماراتي واستخدام القضية الفلسطينية غطاء لهذا الغرض. في حين قال حازم قاسم المتحدث باسم "حماس": "نستطيع كفلسطينيين أن نواجه مخطط الضم بالمقاومة الشاملة المسنودة عربياً ودولياً، وليس عبر اتفاقيات تطبيعية مع الاحتلال".

ثم توالت تأكيدات مسؤولين إسرائيليين أن الاتفاق لم يأت مقابل وقف الضم، إذ قال نتنياهو: إن "خطة الضم قائمة ولن تتغير"، وأضاف: "لا يوجد تغيير في خطتي لإحلال السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية بتعاون كامل مع الولايات المتحدة، أنا ملتزم بخطة الضم ولا تزال على الطاولة".

وأكد حديث نتنياهو البيان الأمريكي الذي استخدم صيغة تعليق الضم وليس وقفه، كما علق السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان على صياغة الاتفاقية قائلاً: "الصياغة اختيرت بعناية من جانب الأطراف المعنية (تعليق مؤقت) لكن لم يُصرف النظر نهائياً عن خطة الضم".

وبالرغم من تفنيد أكاذيب الإمارات مِمّن صنعت معهم السلام، استمرت صحيفة الوطن بالترويج لاتفاق التطبيع قائلة في مقال بعنوان "

طوبى لصناع السلام

": إن "معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية ستشكل نقلة نوعية في جهود المنطقة والعالم نحو شرق أوسط جديد يكون عنوانه السلام والازدهار والأمن والتقارب، وتطوي صفحة فيها الكثير ممَّا عانته المنطقة برمتها منذ أكثر من قرن كامل، حيث إنها سلام الشجعان ومن يمتلكون الثقة بصوابية قراراتهم ومواقفهم التاريخية".

مزاعم الإنجاز الدبلوماسي

من جانبها، أشارت صحيفة الاتحاد الإماراتية إلى أن عواصم عربية وعالمية أشادت بالخطوة الإماراتية، لكونها تأتي تتويجاً لإنجازاتها الدبلوماسية على المستوى العالمي، حيث سيعزز هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة للدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة.

وادعت الصحيفة في افتتاحيتها "أن ردود الفعل الترحيبية بمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل تعكس ارتياح المجتمع الدولي لقرار وقف مخطط الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإحياء آمال كادت تتبدد لإعادة إطلاق مفاوضات حل الدولتين".

وأضافت: "التأييد من الأشقاء العرب وفي مقدمهم سلطنة عمان ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، ومن الأصدقاء في أمريكا وأوروبا وآسيا، يؤكد على التفاؤل في إمكانية تحريك عملية السلام في المرحلة المقبلة بما يخدم تطلعات شعوب المنطقة في استدامة دعائم الأمن والاستقرار".

من جانبها ذكرت صحيفة البيان الإماراتية "الترحيب العالمي بشجاعة الإمارات في خيار السلام"، وكتبت قائلة: "تواصلت ردود الفعل العالمية المرحبة بالاتفاق الإبراهيمي (معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل)، حيث جرى التأكيد خلال هذه المواقف على أن المعاهدة خطوة نحو استقرار الشرق الأوسط وتقليل عدد النزاعات المشتعلة في المنطقة".

وروجت صحيفة البيان للاتفاق عن طريق تناولها لتصريحات الرئيس الأمريكي ووصفها بأنها "عظيمة، والعالم كله يرحب بها".

ترويج للوفود الإسرائيلية

وقالت صحيفة البيان في مقال آخر: إن "الإمارات أعطت الأمل للمنطقة بأسرها، من خلال قرارها الشجاع في معاهدة السلام مع إسرائيل، قد يكون هو أول النتائج الكبيرة التي يخدمها هذا القرار، ولكنه ليس آخرها، فالترحيب العالمي الواسع بهذه المعاهدة، التي أكدت غالبية الدول أنها إنجاز تاريخي للجميع، لم يأتِ من فراغ، بل لأن العالم كله يدرك أن المنطقة باتت بأشد الحاجة لهذا المسار من السلام، وأثر ذلك الفاعل والإيجابي على السلم والأمن الدوليين".

وتحت عنوان "شجاعة لسلام العالم" تناولت الصحيفة "وصول وفد الولايات المتحدة وإسرائيل إلى الإمارات، على متن أول طائرة تجارية إسرائيلية".

وروجت البيان للزيارة بالقول: "يتأكد ما يمكن أن ينتج عن هذه المعاهدة من تعاون يصب في صالح ازدهار المنطقة، وتوفير الفرص لشبابها، في مجالات أصبحت المنطقة بأمسّ الحاجة لها، لضمان مستقبلها ومستقبل شعوبها".

وبعد هذه الزيارة نشر الصحفي الإسرائيلي روي كايس تغريدة على صفحته في تويتر، قائلاً: "غداً في صحف الإمارات"، واضعاً صور الصفحة الرئيسية لصحيفة "خليج تايمز" الناطقة باللغة الإنجليزية، وقد نشرت الأخيرة صورة تجمع مسؤوليين إسرائيليين وأمريكيين وإمارتيين.

وحاولت الصحيفة تبرير علاقات أبو ظبي بتل أبيب قائلة: "القرار السيادي للإمارات بالسلام مع إسرائيل لم يكن الأول عربياً، إذ سبقت إليه دول عربية عدة، بل إن أكثر من نصف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وأكثر من 80% من دول العالم، تقيم علاقات مع إسرائيل، إلا أنه إماراتياً يمتلك بعداً تاريخياً، بما يقدمه للمنطقة والعالم في هذا التوقيت، من خطوة جوهرية، تغير مسار المنطقة نحو السلام والتعاون والازدهار والتنمية".

وفات الصحيفة أن تذكر أن الدول العربية التي سبق أن أقامت سلاماً مع إسرائيل، كانت قد حاربت إسرائيل في السابق، وحصلت بموجب الاتفاقات على بعض الحقوق وحققت بعض الإنجازات، في حين لم تحارب الإمارات إسرائيل يوماً.

مزاعم صفقة طائرات "F-35"

من جهة أخرى، زعمت صحف إماراتية أن توقيع اتفاق التطبيع يشمل إبرام اتفاقيات عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية من ضمنها صفقة لشراء طائرات "F-35".

ولم يمهل رئيس الوزراء الإسرائيلي الإمارات كثيراً، حتى خرج في مؤتمر صحفي يؤكد فيه أن اتفاق التطبيع مع أبو ظبي "لا يشمل أي اتفاقات عسكرية، وأنه سيرفض أمام الإدارة الأمريكية والكونغرس أي مسعى لبيع هذه الطائرات للإمارات".

وأشارت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى أن لإسرائيل حقاً في الاعتراض على بيع السلاح الأمريكي لأي دولة عربية بموجب تفاهمات قديمة، لافتة إلى أن حق الاعتراض هذا تمت صياغته على شكل قانون في الكونغرس الأمريكي.