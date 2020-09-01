سياسة
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الناشطة السعودية لجين الهذلول تضرب عن الطعام في سجون المملكة
قالت عائلة الناشطة السعودية المعتقلة لجين الهذلول إن ابنتهم المعتقلة منذ أكثر من عامين في سجون المملكة بدأت إضراباً عن الطعام، دخل يومه السادس الاثنين، مؤكدين أن صحتها تتدهور.
الناشطة السعودية لجين الهذلول تضرب عن الطعام في سجون المملكة
في 15 مايو/أيار 2018 أوقفت السلطات السعودية عدداً من الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان، أبرزهن لجين الهذلول
1 سبتمبر 2020

أعلنت أسرة الناشطة السعودية المعتقلة لجين الهذلول، الثلاثاء، دخول الأخيرة في إضراب عن الطعام بأحد سجون المملكة.

وعبر حسابها بتويتر قالت علياء شقيقة لجين الهذلول، إن والديها زارا أختها في محبسها.

وكشفت أن "لجين كانت في يومها السادس من الإضراب عن الطعام احتجاجاً على منعها من الاتصال الهاتفي بأسرتها".

وقالت إن صحتها "تتدهور" خلال إضرابها عن الطعام، دون تفاصيل أكثر.

ومطلع يونيو/حزيران طالب حساب معتقلي الرأي (تجمع حقوقي سعودي) الرياض بالكشف الفوري عن وضع لجين الهذلول، المحتجزة منذ أكثر من عامين بسجون المملكة.

وعبر "تويتر" قال التجمع المعارض آنذاك، إنه لم يسمح لها بالاتصال بأسرتها وتم منع الزيارات عنها منذ منتصف مارس/آذار الماضي.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من جانب السلطات السعودية على تلك المعلومات، غير أن المملكة عادة ما تنفي أي تقصير في رعاية الموقوفين في سجونها.

وفي 15 مايو/أيار 2018 أوقفت السلطات السعودية عدداً من الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان، أبرزهن لجين الهذلول، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، ونوف عبد العزيز، ومياء الزهراني.

وعزت تقارير حقوقية آنذاك أسباب التوقيف إلى دفاعهن عن حقوق المرأة، في مقابل اتهامات رسمية لهن بينها المساس بأمن البلاد.

وتواجه السعودية انتقادات دولية حيال أوضاع حرية التعبير وحقوق الإنسان، غير أنها أكدت مراراً التزامها "تنفيذ القانون بشفافية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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