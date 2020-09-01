كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زار الإمارات العربية المتحدة بشكل سري قبل نحو عامين.

وذكرت الصحيفة في تقرير أن نتنياهو التقى خلال تلك الزيارة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وذلك بحضور رئيس جهاز الموساد يوسي كوهن الذي ساهم إلى حد بعيد في تمهيد الأرضية لهذا اللقاء.

ونقلت عن مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى القول: إن "الاجتماع الذي جرى قبل عامين عقد في أجواء إيجابية للغاية، وقد حافظ كل من نتنياهو ومحمد بن زايد على العلاقات بعد هذا اللقاء".

ومن ضمن ما كشفته الصحيفة أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات التقى هو الآخر عدداً من المسؤولين الإماراتيين والأمريكيين في واشنطن قبل اتفاق التطبيع بعام واحد.

وتقول يديعوت إن السفير الإسرائيلي في واشنطن رون ديرمر كان أحد أبرز الذين ساهموا في تعميق العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، وصولاً إلى توقيع اتفاق التطبيع الشامل.

ورفض ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي التعقيب على هذه الأنباء، لكن نتنياهو خلال اجتماع عقده مع عدد من الصحفيين، يوم الاثنين، للحديث عن زيارة الوفد الإسرائيلي إلى الإمارات، رمز إلى أنه عقد اجتماعات أخرى مع زعماء عرب ولم تكشف هذه الاجتماعات حتى اليوم، بحسب الصحيفة.

وقال نتنياهو: "اجتمعت مع عدد كبير من الزعماء العرب والمسلمين، الكثير، أكثر ممَّا تعتقدون".

وكان نتنياهو قال في تصريح سابق: "ثمّة الكثير من الأمور التي لا يمكنني أن أكشفها الآن، لكنني مؤمن بأنها ستنشر قريباً بعد أن يذوب الجليد".