أعلنت السعودية إقالة قائد القوات المشتركة وأمير منطقة الجوف وإحالتهما إلى التحقيق في واقعة فساد في وزارة الدفاع.

جاء ذلك في أمر ملكي أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية .

وأوضحت الوكالة أن هذا الأمر الملكي صدر بناء "على ما أحيل من محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد".

وتضمنت إحالة بن سلمان "رصد تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها".

وشمل الأمر الملكي إنهاء خدمة الفريق فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود قائد القوات المشتركة وإحالته إلى التقاعد مع التحقيق معه في إطار القضية.

كما أعفى الأمر الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، وقرر إحالته إلى التحقيق في القضية ذاتها.

وشمل الأمر الملكي إحالة 4 من الموظفين والمدنيين بوزارة الدفاع إلى التحقيق في القضية ذاتها.