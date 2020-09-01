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أردوغان يقول إن بلاده تتطلع إلى بشائر من البحر المتوسط. ورفض فلسطيني لإقلاع أول طائرة إسرائيلية إلى الإمارات.

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أردوغان: نتطلع إلى بشائر من البحر المتوسط

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن بلاده تتطلع إلى تلقِّي أخبار سارة بخصوص أعمال التنقيب التي تنجزها شرقي المتوسط. [

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وأكد أن اكتشاف 320 مليار متر مكعب من الغاز في البحر الأسود أظهر خصوبة ما تحت المياه، مضيفاً: "ننتظر أنباء سارة من بحارنا هذا العام". [TRTعربي]

وتابع أردوغان: "سفينة (أوروتش رئيس) تواصل أعمال المسح والتنقيب بكل عزيمة شرق المتوسط، وآمل أن نتلقى أخباراً سارة".[TRTعربي]

"طعنة في الظهر"..رفض فلسطيني لإقلاع أول طائرة إسرائيلية إلى الإمارات

بعد إقلاع أول طائرة تجارية إسرائيلية إلى أبو ظبي وسط غضب شعبي وسياسي في فلسطين، استنكرت حركتا حماس والجبهة الشعبية الفلسطينية سلوك الإمارات في التطبيع مع إسرائيل. [TRTعربي]

من جانبه، قال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن هبوط طائرة إسرائيلية في دولة الإمارات "طعنة للقضية الفلسطينية". [TRTعربي]