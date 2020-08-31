قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، إن بلاده تتطلع إلى تلقِّي أخبار سارة بخصوص أعمال التنقيب التي تنجزها شرقي المتوسط.

جاء ذلك خلال مشاركته في موسم صيد الأسماك لعام 2020-2021 في ولاية غيراسون شمالي البلاد.

وأكد أن اكتشاف 320 مليار متر مكعب من الغاز في البحر الأسود أظهر خصوبة ما تحت المياه، مضيفاً: "ننتظر أنباء سارة من بحارنا هذا العام".

وتابع أردوغان: "سفينة (الريس عروج) تواصل أعمال المسح والتنقيب بكل عزيمة شرق المتوسط، وآمل أن نتلقى أخباراً سارة".

وشدد على أن تركيا مصممة على الدفاع عن حقوق شعبها وحقوق القبارصة الأتراك في البحار إلى آخر مدى.

وأردف: "لن نتهاون مطلقاً تجاه أعمال القرصنة وقطع الطرق في بحري إيجة والمتوسط، فنحن لا نأكل حقوق أحد ولا نسمح بهضم حقوقنا".

وتابع: "لا يمكن لأحد أن يحبس بلادنا صاحبة أطول ساحل بالبحر المتوسط، في نطاق شواطئ أنطاليا التركية".

واستطرد قائلاً: "أنصح الذين يستعرضون عضلاتهم ضد تركيا بتحريض من المستعمرين القدماء أن يقرأوا تاريخهم القريب مجدداً".