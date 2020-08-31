سياسة
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فوربس: تركيا هي "الجنة الجديدة" لأثرياء العالم
ذكرت مجلة فوربس الأمريكية أن تركيا أصبحت "الجنة الجديدة" لأثرياء العالم، في ظل إعادة فرض قيود الإغلاق على بعض الدول الأوروبية مثل إسبانيا وفرنسا، على إثر ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا.
فوربس: تركيا هي "الجنة الجديدة" لأثرياء العالم
مياه تركيا تجذب المزيد من أثرياء العالم / AA
31 أغسطس 2020

وصفت مجلة فوربس الأمريكية في نسختها الفرنسية، تركيا، بـ"الجنة الجديدة لأثرياء العالم"، بعدما أعادت دول مثل فرنسا وإسبانيا فرض قيود على السفر إليهما، بسبب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وقالت المجلة إن تركيا "أصبحت الوجهة المفضلة للأثرياء من جميع أنحاء العالم".

ولفتت إلى أن إسبانيا استقبلت هذا الصيف يخوتاً أقل بنحو 26 قارباً، كما تراجع عدد اليخوت المتجهة إلى فرنسا بنحو 16 قارباً، مقارنة بالعام الماضي.

فيما أشارت إلى أن عدد اليخوت المتجهة إلى كرواتيا وتركيا واليونان بلغ أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات.

وحسب المجلة، كان المثير للدهشة هو الإقبال على زيارة تركيا من قبل أثرياء العالم بمختلف جنسياتهم، بعدما كانت الأكثر تفضيلاً للنخبة الروسية.

وأضافت المجلة: "مياه تركيا تجذب الآن المزيد من الزوار من جميع أنحاء العالم، وفي يوليو/تموز الماضي، رسا اليخت العملاق شهرزاد المملوك لأحد أثرياء منطقة الشرق الأوسط في مدينة بودروم جنوب غربي تركيا".

كما لفتت المجلة إلى أن صوراً أظهرت رسو اليخت العملاق "فلاينغ فوكس" الذي يبلغ طوله 136 متراً عند سواحل بودروم في أغسطس/آب الجاري.

وتزعم شائعات أن هذا اليخت مملوك لرجل الأعمال الأمريكي ومؤسس موقع أمازون جيف بيزوس، ويؤجِّره بنحو 4 ملايين دولار أمريكي أسبوعياً، وهو أكبر يخت متاح للإيجار في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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