أعرب بابا الفاتيكان فرانسيس عن قلقه إزاء تصاعد وتيرة الخلافات شرقي المتوسط، داعياً الأطراف للحوار واحترام القوانين الدولية.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الاثنين، على حسابه في موقع تويتر.

وقال البابا: "أتابع التوتر الحاصل شرقي المتوسط بقلق، وأدعو شعوب المنطقة للحوار لحل الخلافات التي تهدد السلام في المنطقة، كما أدعو الأطراف لاحترام القوانين الدولية".

من جانبها، رحبت تركيا بدعوة بابا الفاتيكان للحوار.

فقد حثّ رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، الدول المعنية وفي مقدمتها اليونان، على احترام القانون الدولي بدلاً من تسليح جزر بحر إيجة وادعائها أحقيتها بالمياه التركية.

كما أكد ألطون ضرورة أن يكون البحر الأبيض المتوسط بحراً للسلام والاستقرار.

وقال ألطون: "أرحب بتصريحات البابا فرانسيس حول شرق المتوسط".

وتشهد منطقة شرق البحر المتوسط توتراً، على إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص وبعض بلدان المنطقة، بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية.