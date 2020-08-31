سياسة
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تركيا تدعو روسيا لتجنُّب خطوات تخدم أجندات PKK الإرهابي بسوريا
بعد إعلان ما يسمى "مجلس سوريا الديمقراطية"، الذراع السياسي لتنظيم YPG/PKK والمقرب من روسيا والنظام السوري، توصُّلهما إلى اتفاق حكم فيدرالي في سوريا، برعاية موسكو، دعت تركيا روسيا لتجنب خطوات تخدم أجندات مرتبطة بتنظيم YPG/PKK الإرهابي.
تركيا تدعو روسيا لتجنُّب خطوات تخدم أجندات PKK الإرهابي بسوريا
تركيا تدعو روسيا لتجنب خطوات تخدم أجندات PPK / AA
31 أغسطس 2020

دعت وزارة الخارجية التركية الاثنين، روسيا، لتجنُّب أي خطوات تخدم أجندات أطراف مرتبطة بتنظيم YPG/PKK الإرهابي.

وذكرت الوزارة في بيان، أن روسيا استقبلت وفداً مما يسمى "مجلس سوريا الديمقراطية" التابع لتنظيم YPG/PKK الإرهابي.

وأعرب البيان عن قلقه من دعوة موسكو الوفد المذكور إلى روسيا، واستقباله من قبل مسؤولين رفيعي المستوى.

نتوقع من الاتحاد الروسي أن يتصرف وفقاً لروح (مسار) أستانا (حول سوريا)، والالتزامات التي تُعُهِّد بها في اجتماعات المسار، وتجنُّب الخطوات التي تخدم أجندة التشكيلات التابعة لتنظيم YPG/PPK الإرهابي.

- وزارة الخارجية التركية

وشدد البيان على أن YPG/PKK يستهدف وحدة الأراضي السورية ويمارس الاضطهاد على السكان في المناطق التي يسيطر عليها عبر اتباعه أجندات إرهابية وانفصالية.

وأكد أن YPG/PKK تنظيم إرهابي، يهدد الأمن القومي للبلدان المجاورة لسوريا، وفي مقدمتها تركيا.

وأشار إلى أن كل البيانات المشتركة الصادرة عن مسار أستانا عقب اجتماعات رفيعة، تعهدت بمكافحة جميع أشكال الإرهاب والتصدي للأجندات الانفصالية التي تهدد وحدة الأراضي السورية والأمن القومي للبلدان المجاورة لسوريا.

وأضاف البيان أن نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال الذي يزور موسكو على رأس وفد تركي لإجراء مشاورات سياسية، سينقل موقف أنقرة إلى السلطات الروسية في هذا الشأن.

ففي وقت سابق، أعلن ما يسمى "مجلس سوريا الديمقراطية"، الذراع السياسي لتنظيم YPG/PKK، وحزب الإرادة الشعبية المقرب من روسيا والنظام السوري، توصُّلهما إلى اتفاق حكم فيدرالي في سوريا، برعاية موسكو.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في موسكو الاثنين، لكل من قدري جميل أمين عام حزب الإرادة الشعبية، وإلهام أحمد إحدى قيادات ما يسمى "مجلس سوريا الديمقراطي".

والاجتماع الذي عقد بين الجانبين برعاية روسية، أسفر عن توصلهما إلى اتفاق يقضي بتغيير نظام الحكم في سوريا، إلى فيدرالي.

وفي كلمة لهما خلال المؤتمر الصحفي، أعلن الجانبان أن الدستور الجديد لسوريا، ينبغي أن ينص على ممارسة الشعب لسلطته المباشرة في مناطقه، بحيث يكون مستقلاً في شؤونه الداخلية، ومرتبطاً بالحكومة المركزية فيما يخص الشؤون الخارجية، والدفاع والاقتصاد.

وأعرب الجانبان عن دعمهما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، كسبيل لحل الأزمة السورية، مشددين على ضرورة إشراك تنظيم YPG/PKK الإرهابي وبعض المجموعات المعارضة، في العملية السياسية السورية.

وأوضحا أن الوضع الراهن لمناطق سيطرة YPG/PKK في شمالي سوريا وشرقيها، "ضرورة موضوعية وحاجة مجتمعية متعلقة بظروف البلد وحاجات المنطقة التي أنتجتها الأزمة الراهنة."

كما أكّد الجانبان التوصل إلى اتفاق بينهما يقضي بإمكانية ضم ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" يشكّل تنظيم YPG/PPK الإرهابي عمودها الفقري، إلى بنية الجيش السوري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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